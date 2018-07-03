КАД ненадолго перекроют для установки П-образной опоры

На развязке КАД с автодорогой Стрельна – Пески в ночь на четверг на час перекроют путепровод и один из съездов.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 0:00 до 1:00 5 июля будут полностью перекрыты въезд на внешнее кольцо из деревни Пески Ломоносовского района Ленинградской области, а также Красносельское шоссе в районе путепровода над КАД по направлению в Стрельну.

Причина вводимых ограничений – работы по установке П-образной опоры автоматизированной системы управления дорожным движением на развязке, генеральным подрядчиком выступает ООО «ПрофИнженерСтрой».