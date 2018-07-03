7 лот ЖК NEWПИТЕР* аккредитован еще одним банком

Сбербанк начал выдавать ипотечные кредиты покупателям квартир в 7 лоте жилого квартала NEWПИТЕР*, который компания «Строительный трест» строит в поселке Новоселье. Объект расположен в Ломоносовском районе Ленинградской области на юго-западной границе Санкт-Петербурга и 47 региона.

Минимальный первоначальный взнос составляет от 15% от стоимости квартиры. Сумма займа – от 0,3 до 30 млн рублей. Ставка – от 9,2% годовых. Максимальный срок кредитования – 30 лет.

Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.sberbank.ru

Продажи в 7 лоте ЖК NEWПИТЕР* в пос. Новоселье были открыты в мае 2018 года. В его состав входит 6-этажный жилой дом на 171 квартиру общей реализуемой площадью 9542 кв. м. Квартирография представлена одно-, двух- и трехкомнатными квартирами площадью от 33,5 до 79,9 кв. м. Студии в проекте отсутствуют. Минимальная стоимость квадратного метра – от 68 000 рублей. Плановый срок ввода в эксплуатацию – II квартал 2019 года.

Сбербанк стал четвертой финансовой организацией, аккредитовавшей 7 лот ЖК NEWПИТЕР*. Ранее это сделали ВТБ, Банк «Санкт-Петербург» и Банк «АК БАРС».

В новом лоте будет применена дополненная концепция благоустройства. В закрытом от автомобилей дворе будет выполнен проект ландшафтного дизайна с искусственным изменением рельефа и озеленением. Игровые и спортивные площадки будут разделяться по возрастам: первая – игровая зона для детей дошкольного возраста. Вторая – для ребят от 7 до 12 лет. Третья – подростковые спортплощадки. Также на смежной территории 7 и 6 лотов добавится закрытая зона для отдыха жильцов и несколько грядок для занятий садоводством.

ПАО «Сбербанк» лицензия Центрального банка №1481 от 11.08.2015г.

ПАО Банк ВТБ лицензия Центрального банка № 1000 от 08.07.2015г.

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» лицензия Центрального банка №436 от 31.12.2014г.

ПАО «АК БАРС» лицензия Центрального банка №2590 от 12.08.2015г.

*НьюПитер

Справка о компании АО «Строительный трест»

ЖК "NEWПИТЕР" - застройщик ООО "СТ-Новоселье", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/