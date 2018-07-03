На кота Елисея совершили налёт подростки, но улов их не впечатлил

К коту Елисею на Малой Садовой снова пожаловали гости. На этот раз наполнить карманы мелочью, оставленной туристами, решили подростки. Срубить куш не удалось, рядом со скульптурой оказалось не так много монет.

Как сообщает 3 июля корреспондент «Фонтанки», около 14.30 двое подростков совершили налёт на памятник коту Елисею на Малой Садовой улице. Не стесняясь наблюдателей и охраны, парни взобрались на мусорку, затем один встал на плечи к другому и начал сгребать в рюкзак накиданные монеты.

Когда операция была закончена и двое снова оказались на земле, они сообщили, что улов оказался не таким уж и впечатляющим. Свои действия подростки не считают стыдными или противоправными, поэтому охрана их не страшит.

В прошлый раз кота Елисея обчистили в конце прошлой недели. Тогда налётчик пришёл без рюкзака и припрятал мелочь в штаны.