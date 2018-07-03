На кота Елисея совершили налёт подростки, но улов их не впечатлил
Как сообщает 3 июля корреспондент «Фонтанки», около 14.30 двое подростков совершили налёт на памятник коту Елисею на Малой Садовой улице. Не стесняясь наблюдателей и охраны, парни взобрались на мусорку, затем один встал на плечи к другому и начал сгребать в рюкзак накиданные монеты.
Когда операция была закончена и двое снова оказались на земле, они сообщили, что улов оказался не таким уж и впечатляющим. Свои действия подростки не считают стыдными или противоправными, поэтому охрана их не страшит.
В прошлый раз кота Елисея обчистили в конце прошлой недели. Тогда налётчик пришёл без рюкзака и припрятал мелочь в штаны.
Справка:
18 лет кот Елисей и кошка Василиса «живут» на Малой Садовой улице друг напротив друга на фасадах домов номер 8 и номер 3. Елисей – на уровне второго этажа. В Северной столице уже появилась традиция кидать ему деньги – считается, что если монета не упадет с постамента, загаданное желание непременно сбудется.
Елисей и Василиса – скульптурное напоминание о том, как в 1943 году в Ленинград привезли четыре вагона кошек, которые помогли очистить улицы от крыс.