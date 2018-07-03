«Проверь габариты!»: «Мост глупости» опять предупреждает об опасности

На подъезде к путепроводу на Софийской улице появился предупреждающий водителей «Газелей» плакат. Проверить габариты он призывает, демонстрируя одну из прошлых «жертв».

Новый пост появился в твиттере «Моста глупости» 3 июля. «С той стороны, где все бьются, поставлен красочный стенд с одной из жертв моста! На фото повезло оказаться Газели от Газелькина! Красиво, доходчиво, интернационально», – восхищается переправа.

С той стороны, где все бьются, поставлен красочный стенд с одной из жертв моста! На фото повезло оказаться Газели от Газелькина! Красиво, доходчиво, интернационально! pic.twitter.com/LSmaJQU7Pq — Мост глупости (@FoolsBridge) 3 июля 2018 г.

Автор также отметил, что с путепровода сняли баннер, который появился там после юбилея в 150 застрявших «Газелей», а вот исчезнувший мусор нашелся в округе. «Крупный мусор с заметного места перетащили поглубже под мост. Под мостом куча битых автостекол и мусора. Начальники же приезжали, сделали вид уборки», – сообщается в микроблоге.

Напомним, популярность мост приобрел после того, как в Twitter от имени переправы начали вести подсчет застрявших машин. Пышно отметил путепровод юбилей — 150-я «Газель» застряла под ним на День города, мосту привезли подарки, о празднике написали в том числе федеральные СМИ. Вскоре к переправе потянулись рабочие — выделять низкую часть специальной краской, обновлять знаки, вешать балки. «Фонтанка» писала о том, что это не единственный в городе проблемный мост.