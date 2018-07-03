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Город
07.07.2018 12:09
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Блокадный репродуктор говорил в Ленинграде, изредка не молчит в Петербурге, но разглядеть его уже трудно

На Невском проспекте потерялся памятник. Память задвинули безопасность и футбольный чемпионат мира. В Смольном обещают разобраться, рискуя запутаться в своей же бюрократии.

Блокадный репродуктор говорил в Ленинграде, изредка не молчит в Петербурге, но разглядеть его уже трудно

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Неброское напоминание о войне появилось на углу Невского проспекта и Малой Садовой в 2002 году. В дни обороны Ленинграда жители блокадного города слушали здесь сообщения с фронта. Сейчас об этом написано на мемориальной доске, рядом с ней громкоговоритель военного образца. И гирлянда из камер, технических ноу-хау и разномастных проводов. Последнее в планы задумавшего знак студента не входило.

«Идею выдвинул в 2000 году, мне тогда лет семнадцать было, – рассказывает «Фонтанке» Кирилл Страхов. – Написал письма нескольким людям, в том числе тогдашнему главе Центрального района Владимиру Антонову. Ему понравилось».

Несмотря на это, головой об стену бились два года. Чиновники взваливать на себя дополнительные обязанности не хотели, поисками того самого репродуктора занимался инициатор. Тем не менее торжественное открытие состоялось. Как и мечталось, репродуктор на Невском, 54 заговорил. Он смотрит на проспект, со стороны Малой Садовой его дополняет памятная табличка. Больше на стене ничего не было. Первый сосед появился быстро. И в «Летопись блокадного Ленинграда» знак попал уже в компании более молодого товарища:

«Один на памятной доске «Ленинградскому репродуктору» – как память о днях блокады, другой – настоящий «блокадный». И рядом – современный громкоговоритель», – сказано в описании.

Блокадный репродуктор говорил в Ленинграде, изредка не молчит в Петербурге, но разглядеть его уже трудно

«Это моя боль и беда уже много лет», – говорит Страхов. Первой ласточкой стали проблемы с подключением, но оживить репродуктор всё-таки удалось. Потом мемориальная доска прельстила вандалов – восстановили. А после угол Невского начал набирать популярность.

«Все началось с того, что несколько лет назад в считанных сантиметрах от памятного знака прикрепили вывеску местного опорного пункта милиции», – жаловался Страхов в 2008-м.

«К сожалению, перенести не представляется возможным», – цитирует он сетования администрации.

Потом был Bosco, но арендатора магазина на первом этаже победили: затмившую репродуктор вывеску сняли. Праздновали недолго. Кирилл Страхов поднялся до заместителя руководителя фракции «Яблоко» в Законодательном собрании. Запросы он пишет уже депутатские: в Смольный, в МЧС. Взаимности не находит: «Сейчас на этот угол вывесили всё, что только можно. Самое обидное, что всё новое. И ещё этот безобразный моток проводов. А в ответах – средоточие, важнейший узел».

В камерах узнаётся система «Безопасный город», с громкоговорителями, казалось бы, всё понятно, и это система оповещения населения. МЧС их использует, но за них не отвечает.

«Да, безобразно выглядит», – признали в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников. Невский, 54 – Дом Демидовых (А.М. Ушакова), выявленный объект культурного наследия. Соответствующий приказ подписан в 2001 году. Всё, что висит на доме, согласовывается с КГИОП. Знак в предметах охраны не значится. В июне этого года КГИОП дал добро комитету по информатизации и связи на установку громкоговорителей системы информирования и оповещения к ЧМ-2018. Согласовали временно, и белые рупоры появились по всему Невскому. Про нагромождение камер уточнять не стали.

«Наши. Но оборудование – это к АТС «Смольного», – запутали в подведомственном комитету по информатизации учреждении «Городской мониторинговый центр». ГМЦ среди прочего контролирует эксплуатацию системы видеонаблюдения и обслуживает комплекс региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО). – «Ещё Wi-Fi там, зона покрытия – весь Невский. Городская программа, тоже комитет занимался».

Камеры установлены в 2008 году, потом были модернизированы. Одна смотрит вдоль Невского, другая – на перекрёсток. Года полтора назад аналоговые заменили на цифровые. Место размещения не изменилось. Его выбирают по указанию силовых структур «в связи с криминогенной обстановкой». Можно отказаться. ЖКС или управляющая компания могут наложить вето, добавили в ГМЦ ещё одну ступень согласований: «Многие с удовольствием соглашаются. Оборудование для их безопасности, бесплатно. Но есть и дома, которые отказываются. Не хотят, чтобы за ними следили, не понимают своего счастья».

В комитете по информатизации и связи были категоричны: сдвинуть «Безопасный город» нельзя. Это снизит раскрываемость преступлений, помешает профилактике правонарушений, да и за горожан и гостей тревожно. Локация громкоговорителей тоже принципиальна. Невский – шумный. Перекричать петербуржцев, туристов, рекламу, уличных музыкантов и автомобили можно только с определённой высоты. Однако безусловную важность сохранения элементов исторической памяти отметили. Вопрос «обеспечения его наилучшей визуализации» будут прорабатывать. Про Wi-Fi предпочли не говорить, как и про то, что временное к ЧМ будет интегрировано в РАСЦО и приживётся.

В администрации Центрального района с наскока разобрать нагромождение на Невском, 54 не смогли и ответ готовили дольше всего. Зато идентифицировали не только пару камер системы «Безопасного города», общедоступный Wi-Fi и два устройства оповещения населения, но и одну онлайн-камеру. Самый маленький соглядатай почти не заметен на общем фоне, но исправно работает. Интересующиеся могут в режиме реального времени посмотреть, vpiter.com/web-camera-eliseevskiy/ как туристы фотографируются с Забивакой на фоне архитектурной роскоши магазина Купцов Елисеевых.

После запросов «Фонтанки», очередной круг бюрократии и пересогласований запустился запросами в комитеты и подведомственные учреждения. Пока в администрации района сделали, что могли и снарядили ЖКС распутать провода. Демонтировали две соединительных кабельных линии.

Татьяна Ципуштанова, «Фонтанка.ру»

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