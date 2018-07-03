От Володарского моста буксировали севшую на мель баржу

Застрявшую на Неве баржу с лесом заметили горожане в Петербурге утром 3 июля. О грузовом судне, севшем на мель у Володарского моста, «Фонтанке» рассказали читатели.

В пресс-службе Росморречфлота нашему изданию подтвердили факт инцидента и отметили, что сухогруз «Омский 137» сел на мель около трёх ночи. Баржа перевозила 2400 тонн древесной щепы. Судно принадлежит Северо-Западному пароходству.

По информации очевидцев, около 11:30 буксиры сняли баржу с мелководья и отбуксировали её вверх по течению. Разлива топлива на воде не произошло.