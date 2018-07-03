В Кремле подтвердили возможность встречи Путина и Трампа «с глазу на глаз»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил журналистам, что при наличии предварительной договорённости с американской стороной Владимир Путин во время саммита с американским лидером Дональдом Трампом проведёт с ним встречу тет-а-тет. Об этом 3 июля сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на РИА Новости.

«Действительно, мы не исключаем, что, если будет подтверждена предварительная договоренность, предварительное понимание, сначала состоится встреча двух президентов Путина и Трампа с глазу на глаз», — заявил Песков 3 июля. По его словам, Путину подходят любые форматы, которые комфортны для его собеседников.

О своём желании поговорить с Путиным лично, без посторонних, Трамп заявил ранее. 20 июня на встрече со своими сторонниками президент США признался, что хочет поладить с Россией. По данным CNN, он хочет предложить Путину сделку по Сирии.

Напомним, что на прошлой неделе американский лидер также говорил наедине с главой КНДР Ким Чен Ыном.