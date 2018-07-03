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03.07.2018 14:48

В Кремле подтвердили возможность встречи Путина и Трампа «с глазу на глаз»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил журналистам, что при наличии предварительной договорённости с американской стороной Владимир Путин во время саммита с  американским лидером  Дональдом Трампом проведёт с ним встречу тет-а-тет. Об этом 3 июля сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на РИА Новости.

«Действительно, мы не исключаем, что, если будет подтверждена предварительная договоренность, предварительное понимание, сначала состоится встреча двух президентов Путина и Трампа с глазу на глаз», — заявил Песков 3 июля. По его словам, Путину подходят любые форматы, которые комфортны для его собеседников.

О своём желании поговорить с Путиным лично, без посторонних, Трамп заявил ранее. 20 июня на встрече со своими сторонниками президент США признался, что хочет поладить с Россией. По данным CNN, он хочет предложить Путину сделку по Сирии.

Напомним, что на прошлой неделе американский лидер также говорил наедине с главой КНДР Ким Чен Ыном.

Справка:

Саммит Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 16 июля в Хельсинки. Это будет их первая полноформатная встреча. Ранее лидеры лично встречались дважды — в июле 2017 года на саммите G20 в Гамбурге и в ноябре того же года на саммите АТЭС во Вьетнаме. Обе встречи не носили характер переговоров.

Читайте также, где уединиться Путину с Трампом и почему Запад боится их встречи.


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