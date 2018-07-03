БелАЗ готовит беспилотный карьерный 130-тонник

Белорусский автомобильный завод БелАЗ в ближайшем будущем намеревается выпустить карьерный самосвал – 130-тонник, который будет сам, без водителя, ездить к местам погрузки и разгрузки, в том числе в тяжёлых погодных условиях. Об этом 3 июля пишет Autonews.

«К производству беспилотных самосвалов-роботов готов белорусский автогигант БелАЗ. Первый беспилотный карьерный самосвал грузоподъемностью 130 тонн практически готов и скоро выедет в свет. Автомобиль может перемещаться самостоятельно, без участия водителя. У него новый дизайн и принципиально иная концепция», – рассказал РИА Новости посол Белоруссии в Москве Игорь Петришенко.

По его словам, использование таких самосвалов минимизирует человеческий риск в неблагоприятной обстановке. Машина передвигается абсолютно автономно, ориентируясь в пространстве благодаря системе геопозиционирования GPS/ГЛОНАСС. Выполнение работ в сложных погодных условиях обеспечит особая оптико-электронная система.

Ещё одно направление работы белорусских машиностроителей в области беспилотников – это организации производства электромобилей Zotye на территории страны. Соответствующий контакт на общую сумму 560 миллионов долларов подписали недавно белорусско-британское предприятие «Юнисон» и китайская компания Zotye International Automobile Trading. По условиям соглашения, к 2022 году планируется наладить выпуск 30 тысяч электрокаров, основная часть которых пойдёт на рынки России и стран СНГ.

В России среди пионеров беспилотного управления оказался КамАЗ. А в мае, перед открытием Крымского моста, на автоподходе к нему прошло самое масштабное в истории испытание российского беспилотного транспорта. В тестовом заезде приняли участие пять автомобилей: три легковых производства НПО «СтарЛайн» и университета «МАДИ» на шасси «Шкода Суперб» и «Форд Фокус 2», а также два грузовых на базе КамАЗа. Ехали они без водителей, разработчики сидели на пассажирских местах «для контроля процесса». Автомобили разгонялись до 40 км/ч, перестраивались из одного ряда в другой, проехали по транспортной развязке, обогнули несколько препятствий и продемонстрировали распознавание дорожных знаков.