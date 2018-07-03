Концерн ВКО «Алмаз – Антей» поставит колесные шасси «БАЗ» нефтяникам

«Брянский автомобильный завод» («БАЗ», входит в состав АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей») поставит партию колесных шасси БАЗ-69099 Калининградской буровой компании.

Первая машина уже отправлена компании «Идель Нефтемаш», в город Ишимбай республики Башкортостан, для монтажа мобильной буровой установки.

Специальное колесное шасси БАЗ-69099 предназначено для монтажа оборудования массой более 40 тонн: мобильных буровых установок, автотопливозаправочного, пожарного оборудования, системы для перевозки контейнеров, установки для погрузки и транспортировки грузов.

Фото: пресс-служба АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей"

Шасси «БАЗ» можно эксплуатировать в различных климатических условиях – от Крайнего Севера до жаркого юга. Машина отличается отсутствием «бульдозерного эффекта» и высокой проходимостью за счет разрезных мостов, независимой торсионной подвески, а также колесных редукторов несоосного типа, обеспечивающих большой дорожный просвет.

Осевая нагрузка БАЗ-69099 не превышает 10 т, что делает возможным ее эксплуатацию на всех видах дорог. Машина обладает низкой монтажной высотой по раме, что позволяет разместить крупногабаритное оборудование и обеспечить низкий центр тяжести.

Фото: пресс-служба АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей"

«В нынешнем году Брянский автозавод отметил 60-летний юбилей и после вхождения в состав Концерна ВКО «Алмаз – Антей» переживает вторую молодость: полным ходом идет модернизация предприятия, обновление станочного парка, рост производственных показателей, – рассказал директор по заказам и поставкам АО «БАЗ» Дмитрий Костюченко. – Завод не только выполняет государственный оборонный заказ, но и готов дополнительно увеличить выпуск гражданской продукции уже в текущем году».

Брянский автозавод – одно из ключевых серийных автомобильных производств России. Продукция завода комплектуется с учетом индивидуальных требований заказчика. «БАЗ» обладает опытом по изготовлению автоцистерн большой емкости для нефтепродуктов, а также средств для транспортировки труб большой длины и диаметра.

Справка о компании АО "Концерн ВКО "Алмаз – Антей"