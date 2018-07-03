Над Норильском прошел "кровавый дождь"

Над Норильском пролился дождь красного цвета. Многочисленные фотографии 3 июля появились в соцсетях, очевидцы называют ливень «кровавым».

Как пишет Tjournal со ссылкой на ТАСС, в «Норникеле» уже признали свою вину и объяснили цвет дождя неубранной пылью на Надеждинском металлургическом заводе. Якобы 30 июня проводили уборку в цехе производства элементарной серы, красную пыль подготовили к выносу, но так и не убрали. В итоге ее разнесло ветром, а потом прибило к земле дождем. Причем в «Норникеле» утверждают, что «кровавый ливень» пролился только над парковкой самого предприятия.

Отметим, по данным издания FlashSiberia, речь все же идет о «технологическом нарушении» на предприятии. Напомним, в 2016 году выбросы с предприятий «Норникеля» окрасили местную реку Далдыкан в красный цвет.