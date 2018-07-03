В СКА перешел первый номер драфта НХЛ

Хоккейный клуб СКА совершил пока свой самый громкий трансфер в межсезонье. Как сообщает 3 июля пресс-служба армейцев с Невы, подписан контракт с 24-летним нападающим Наилем Якуповым, последние шесть лет отыгравшим в НХЛ.

В 2012 году «Эдмонтон Ойлерз» выбрал Наиля Якупова под первым номером на драфте новичков. Воспитанник татарстанского хоккея стал всего третьим таким российским игроком в истории после Ильи Ковальчука и Александра Овечкина. Однако ожидания Якупов оправдал не до конца. В 2016 году после провального сезона (23 очка в 60 матчах) «Эдмонтон» обменял его в «Сент-Луис Блюз», но и там он не смог заиграть (9 очков в 40 матчах). Спустя год Якупов перешел в «Колорадо Эвеланш», где также сыграл очень слабо (16 очков в 58 матчах).

Контракт с Якуповым подписан на два года – до весны 2020-го.