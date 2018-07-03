На Амазонке обнаружили страшное перепончатокрылое с гигантским жалом

Исследователи из Университета Турку в бассейне реки Амазонки в Южной Америке нашли новый вид перепончатокрылых. Ранее неизвестный науке вид – clistopyga crassicuadata – отличается необычайно крупным жалом. Об этом 3 июля сообщает Yle.

Насекомое из отряда перепончатокрылых обитает в Амазонской низменности, между Андами и дождевыми лесами.

"Жало не только длинное, но и крайне широкое. Я изучаю тропических перепончатокрылых уже давно, но никогда не видел ничего подобного. Оно выглядит, как какое-то страшное оружие", – говорит автор находки, профессор Илари Сяяксъярви.

Насекомое с помощью жала обороняется и откладывает яйца. Представители этого вида паразитируют на пауках. Они парализуют их своим ядом, после чего откладывают на них яйца. Вылупившаяся личинка съедает паука и находящиеся поблизости яйца или паучат.

Ранее финские учёные обнаружили грибного комара в районе Амазонки в Перу, а в Папуа — Новой Гвинее нашли новый вид крыс.