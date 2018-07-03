ГК «Пионер» выводит в продажу квартиры второй очереди LIFE-Лесная

Группа компаний «Пионер» вывела в продажу новый ассортимент квартир второй очереди жилого квартала LIFE-Лесная. Объект возводится на Новолитовской улице в Выборгском районе Санкт-Петербурга, рядом со станцией метро «Лесная».

Во вторую очередь ЖК LIFE-Лесная вошли два корпуса в 12 и 13 этажей. В них запроектировано 676 квартир от студий до четырехкомнатных. Квартирография включает как традиционные квартиры, с изолированными комнатами и кухней, так и востребованные варианты европланировок. В дополнительный ассортимент вошли квартиры на верхних этажах, где запроектирована возможность организации дровяных каминов.

Все квартиры второй очереди LIFE-Лесная будут передаваться покупателям с чистовой дизайнерской отделкой, выполненной в светлых или темных тонах. У покупателей есть возможность приобрести дополнительные опции отделки, которые включают установку теплого пола, настил паркета, электротехническое оборудование и сантехнику премиальных марок. Ввод второй очереди в эксплуатацию запланирован на IV квартал 2019 года.

Продажа квартир в LIFE-Лесная стартовала в июне 2017 года, на сегодняшний день продано около 80% квартир первой очереди и более 40% квартир во второй. Стоимость квадратного метра в LIFE-Лесная начинается от 101 тыс. рублей. Также в продажу выведены машино-места в подземном паркинге и кладовые помещения, расположенные в каждом из корпусов LIFE-Лесная. Продажи осуществляются в соответствии с федеральным законом РФ №214-ФЗ.

Группа компаний «Пионер»

Жилой квартал LIFE-Лесная аккредитован 16 банками, в их числе ведущие российские финансовые организации – Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Промсвязьбанк и другие.

Жилой квартал LIFE-Лесная включает шесть жилых домов от 10 до 13 этажей на 1791 квартир, а также подземный паркинг, магазины и сервисы на первых этажах, супермаркет и детский сад. В жилом квартале предусмотрены места для отдыха, детские и спортивные площадки. Завершение строительства всего ЖК LIFE-Лесная общей площадью 195 тыс. кв. м намечено на 2020 год.

Жилые кварталы LIFE – флагманский бренд ГК «Пионер» на рынке жилой недвижимости. На сегодняшний день в двух столицах на различных стадиях готовности находится 8 объектов этой продуктовой линейки, общей площадью более 1 млн кв. м.

ПАО Банк ВТБ лицензия Центрального банка № 1000 от 08.07.2015г.

ПАО «Сбербанк» лицензия Центрального банка №1481 от 11.08.2015г.

АО Банк ГПБ (Газпромбанк) лицензия Банка России №354

ПAO «Промсвязьбанк»Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17 декабря 2014

Справка о компании ГК "Пионер"

ЖК "Life на Лесной" - застройщик ООО "Петербургская инвестиционная фирма "Пионер", проектная декларация на сайте https://lifelesnaya.ru/o-proekte/dokumenty