«Красное знамя» прирастет арт-кластером и отелем

Еще один застройщик на Петроградской заявил о любви к креативным пространствам. На территории фабрики «Красное знамя», где заканчивается реставрация ТЭЦ, могут появиться арт-кластер, новый отель и общественно-деловой центр.

Перед началом чемпионата мира компания «Балтийская коммерция», которая вела ремонт ТЭЦ бывшей трикотажной фабрики «Красное знамя», сняла с объекта фасадное ограждение. Петербуржцы уже могут оценить то, что получилось. Работы завершены на 90%, рассказал «Фонтанке» 3 июля владелец компании Борис Прахин. Однако застройщик имеет планы и на другие памятники в составе бывшей фабрики. Все вместе должно стать «новым культурным центром притяжения». Впрочем, не только культурным — для новой застройки тоже останется место.

После десятилетий медленного разрушения силовая станция фабрики «Красное знамя» (Пионерская улица, 57/ Корпусная ул., 13), всемирно известный памятник эпохи конструктивизма авторства Эриха Мендельсона, кажется, обрела новую жизнь.

«То, что мы обещали городу, мы сделали – отреставрировали главный памятник. Конечно, под предводительством КГИОП, – рассказал Прахин «Фонтанке». – Это год работы. Сейчас заканчиваем внутреннюю часть. Убрали стоявшие там котлы, устранили аварийность. Сейчас делаем проект приспособления здания для современного использования. Вероятно, он будет готов к сентябрю. Были дискуссии о том, как охранять внутреннее пространство, но сейчас предметы охраны определены. Мы сделали в центре котельную, которая будет отапливать все здания фабрики, провели электричество, воду, закончили всю внешнюю реставрацию фасадов, крыши, фундамента, капитальных стен».

По словам Прахина, на реставрацию 5,5 тысячи кв. м уже потрачено порядка 400 млн рублей, и еще 100 млн ушло на выкуп. Что касается приспособления, то пока речь идет о превращении ТЭЦ вместе со всеми сохранившимися зданиями фабрики (выявленными объектами культурного наследия) в некий новый арт-кластер. Более того, у застройщика имеются актуализированные планы относительно всей территории фабрики в целом.

«Хотим отреставрировать те три здания, которые у нас остались «за спиной», – поделился строитель. – Предыдущий владелец довел их до ужасающего состояния. Сейчас КГИОП проводит по всем трем экспертизу, но, скорее всего, они останутся в перечне памятников. Поэтому мы можем отреставрировать вообще всю фабрику и сделать здесь культурный центр притяжения. Для всего Петроградского района».

Строения не находятся пока в собственности инвестора, но уже «есть договоренность» об их выкупе, сообщил глава компании. Площадь трех зданий «вместе с новым комплексом, который будет построен», составит порядка 15 тысяч кв. м. Отметим, что статус выявленных ОКН, согласно реестру КГИОП, имеют не три, а четыре бывших цеха фабрики. Иван Архипов, директор по развитию «Балтийской коммерции», уточнил, что на самом деле речь идет обо всех памятниках. «На самом деле мы хотим всё», – заявил он.

Новый комплекс, как выяснилось, будет общественно-деловым. «Мы делаем полностью концепцию. Памятники отреставрируем, разместим в них культурную составляющую. А ту площадь, которую возможно будет застроить, мы застроим. Там общественно-деловая функция, жилья там не будет, а будут торговля, культура, развлечения, – пояснил Борис Прахин. – Сейчас ведутся переговоры с потенциальными интересантами, которым можно будет доверить управление. Предложений уже много, но соглашений пока не подписано».

Составной частью комплекса станет и новый отель — вероятнее всего, трех- или четырехзвездочный. Что касается апартаментов, то такие проекты здесь пока не рассматриваются. «Наверное, нет, пока не могу сказать до конца», – уточнил Прахин.

Напомним, в нескольких метрах от памятника «Балтийская коммерция» заканчивает строить жилой комплекс «Мендельсон» (названный в честь архитектора). Ранее инвестор сообщал в СМИ о планах потратить порядка 3 млрд рублей на весь проект, в том числе 2 млрд — на новое строительство. Участок в 1,1 га вместе со зданием ТЭЦ был выкуплен у банка «Открытие» в 2015 году. Банк получил участок за долги прежнего владельца – Игоря Бурдинского, который владел фабрикой с 2006 года и тоже намеревался создать там к 2018 году центр современного искусства с реставрационными и дизайнерскими мастерскими. Инвестор даже заявлял о привлечении британских и немецких архитекторов (сам Эрих Мендельсон также был уроженцем Германии).

При этом Бурдинский пытался снять с охраны все остальные здания, кроме ТЭЦ, мотивируя это тем, что иначе ему не найти инвесторов. Позже бизнесмен обанкротился, и в 2014 году его имущество было распродано за долги. А затем он и вовсе попал под уголовное дело — по обвинению в злостном уклонении от погашения кредитной задолженности (177 УК РФ) и мошенничестве (159 УК РФ). Сам Бурдинский заявлял, что все это происки, а на самом деле его хотят дискредитировать как «борца против строительства жилого комплекса на территории фабрики».

Весной этого года о проекте «арт-кластера» заявила еще одна компания, которая намерена строить на Петроградской стороне. Буквально в одном квартале от «Красного знамени», между Барочной, Большой Зелениной и Левашовским проспектом, стоит Левашовский хлебозавод, тоже региональный памятник, построенный в 1930-е годы архитектором А. С. Никольским и инженером Г. П. Марсаковым. Здание известно, в отличие от творения Мендельсона, не столько как архитектурный шедевр, сколько как блокадное наследие. RBI анонсировал планы создать здесь «интерактивную площадку для общения и развития». «Мы хотим открыть его полностью для всех горожан, – заявлял директор по маркетингу Группы RBI Михаил Гущин. – Создать место, где рождаются идеи, где можно гулять, слушать лекции, общаться. И чтобы тут сохранялась «память места» – блокадная тема и тема хлебного производства».

Развивать центр будут бывшие создатели модного пространства «Тайга». А блокадную экспозицию создаст петербургский историк Лев Лурье.

Елена Зеликова, «Фонтанка.ру»