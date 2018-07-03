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03.07.2018 15:09

«Красное знамя» прирастет арт-кластером и отелем

Еще один застройщик на Петроградской заявил о любви к креативным пространствам. На территории фабрики «Красное знамя», где заканчивается реставрация ТЭЦ, могут появиться арт-кластер, новый отель и общественно-деловой центр.
«Красное знамя» прирастет арт-кластером и отелем
Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Перед началом чемпионата мира компания «Балтийская коммерция», которая вела ремонт ТЭЦ бывшей трикотажной фабрики «Красное знамя», сняла с объекта фасадное ограждение. Петербуржцы уже могут оценить то, что получилось. Работы завершены на 90%, рассказал «Фонтанке» 3 июля владелец компании Борис Прахин. Однако застройщик имеет планы и на другие памятники в составе бывшей фабрики. Все вместе должно стать «новым культурным центром притяжения». Впрочем, не только культурным — для новой застройки тоже останется место. 

После десятилетий медленного разрушения силовая станция фабрики «Красное знамя» (Пионерская улица, 57/ Корпусная ул., 13), всемирно известный памятник эпохи конструктивизма авторства Эриха Мендельсона, кажется, обрела новую жизнь.

«Красное знамя» прирастет арт-кластером и отелем

«То, что мы обещали городу, мы сделали – отреставрировали главный памятник. Конечно, под предводительством КГИОП, – рассказал Прахин «Фонтанке». – Это год работы. Сейчас заканчиваем внутреннюю часть. Убрали стоявшие там котлы, устранили аварийность. Сейчас делаем проект приспособления здания для современного использования. Вероятно, он будет готов к сентябрю. Были дискуссии о том, как охранять внутреннее пространство, но сейчас предметы охраны определены. Мы сделали в центре котельную, которая будет отапливать все здания фабрики, провели электричество, воду, закончили всю внешнюю реставрацию фасадов, крыши, фундамента, капитальных стен». 

По словам Прахина, на реставрацию 5,5 тысячи кв. м уже потрачено порядка 400 млн рублей, и еще 100 млн ушло на выкуп. Что касается приспособления, то пока речь идет о превращении ТЭЦ вместе со всеми сохранившимися зданиями фабрики (выявленными объектами культурного наследия) в некий новый арт-кластер. Более того, у застройщика имеются актуализированные планы относительно всей территории фабрики в целом. 

«Хотим отреставрировать те три здания, которые у нас остались «за спиной», – поделился строитель. – Предыдущий владелец довел их до ужасающего состояния. Сейчас КГИОП проводит по всем трем экспертизу, но, скорее всего, они останутся в перечне памятников. Поэтому мы можем отреставрировать вообще всю фабрику и сделать здесь культурный центр притяжения. Для всего Петроградского района».

Строения не находятся пока в собственности инвестора, но уже «есть договоренность» об их выкупе, сообщил глава компании. Площадь трех зданий «вместе с новым комплексом, который будет построен», составит порядка 15 тысяч кв. м. Отметим, что статус выявленных ОКН, согласно реестру КГИОП, имеют не три, а четыре бывших цеха фабрики. Иван Архипов, директор по развитию «Балтийской коммерции», уточнил, что на самом деле речь идет обо всех памятниках. «На самом деле мы хотим всё», – заявил он.

Новый комплекс, как выяснилось, будет общественно-деловым. «Мы делаем полностью концепцию. Памятники отреставрируем, разместим в них культурную составляющую. А ту площадь, которую возможно будет застроить, мы застроим. Там общественно-деловая функция, жилья там не будет, а будут торговля, культура, развлечения, – пояснил Борис Прахин. – Сейчас ведутся переговоры с потенциальными интересантами, которым можно будет доверить управление. Предложений уже много, но соглашений пока не подписано». 

Составной частью комплекса станет и новый отель — вероятнее всего, трех- или четырехзвездочный. Что касается апартаментов, то такие проекты здесь пока не рассматриваются. «Наверное, нет, пока не могу сказать до конца», – уточнил Прахин.  

Напомним, в нескольких метрах от памятника «Балтийская коммерция» заканчивает строить жилой комплекс «Мендельсон» (названный в честь архитектора). Ранее инвестор сообщал в СМИ о планах потратить порядка 3 млрд рублей на весь проект, в том числе 2 млрд — на новое строительство. Участок в 1,1 га вместе со зданием ТЭЦ был выкуплен у банка «Открытие» в 2015 году. Банк получил участок за долги прежнего владельца – Игоря Бурдинского, который владел фабрикой с 2006 года и тоже намеревался создать там к 2018 году центр современного искусства с реставрационными и дизайнерскими мастерскими. Инвестор даже заявлял о привлечении британских и немецких архитекторов (сам Эрих Мендельсон также был уроженцем Германии). 

При этом Бурдинский пытался снять с охраны все остальные здания, кроме ТЭЦ, мотивируя это тем, что иначе ему не найти инвесторов. Позже бизнесмен обанкротился, и в 2014 году его имущество было распродано за долги. А затем он и вовсе попал под уголовное дело — по обвинению в злостном уклонении от погашения кредитной задолженности (177 УК РФ) и мошенничестве (159 УК РФ). Сам Бурдинский заявлял, что все это происки, а на самом деле его хотят дискредитировать как «борца против строительства жилого комплекса на территории фабрики»

Весной этого года о проекте «арт-кластера» заявила еще одна компания, которая намерена строить на Петроградской стороне. Буквально в одном квартале от «Красного знамени», между Барочной, Большой Зелениной и Левашовским проспектом, стоит Левашовский хлебозавод, тоже региональный памятник, построенный в 1930-е годы архитектором А. С. Никольским и инженером Г. П. Марсаковым. Здание известно, в отличие от творения Мендельсона, не столько как архитектурный шедевр, сколько как блокадное наследие. RBI анонсировал планы создать здесь «интерактивную площадку для общения и развития». «Мы хотим открыть его полностью для всех горожан, – заявлял директор по маркетингу Группы RBI Михаил Гущин. – Создать место, где рождаются идеи, где можно гулять, слушать лекции, общаться. И чтобы тут сохранялась «память места» – блокадная тема и тема хлебного производства». 

Развивать центр будут бывшие создатели модного пространства «Тайга». А блокадную экспозицию создаст петербургский историк Лев Лурье

Елена Зеликова, «Фонтанка.ру»

Справка:

Фабрика «Красное знамя» ведёт свою историю от трикотажно-чулочной мастерской, основанной купцом Иваном Осиповичем Натусом в 1855 году на Гончарной улице. В 1862 году производство переместилось на набережную реки Ждановки на Петербургской стороне. В 1866 году мастерскую приобрёл немец Фридрих-Вильгельм Керстен, создавший в итоге крупный производственный комплекс. В дальнейшем фабрика стала известна под его именем. К началу XX века фабрика Керстена стала крупнейшим трикотажным предприятием в России. В 1895 году по проекту архитектора А. И. Аккермана было построено еще одно здание - на углу Корпусной улицы и улицы Красного курсанта. В 1902 — 1910 годы по проекту архитектора С. П. Кондратьева надстроены и расширены корпуса фабрики, а в 1911 году возведен доходный дом Керстена, в котором также разместилось и заводоуправление. В 1914—1915 годах по проекту архитектора М. С. Лялевича были построены здания производственного корпуса и склада. В 1920-е годы комплекс зданий фабрики был расширен. Планировалось создать на её базе образцовое социалистическое предприятие. Для этого был привлечён архитектор из Германии Эрих Мендельсон, сделавший передовой по тем временам проект, который сейчас изучают в архитектурных вузах. Статус вновь выявленных памятников сегодня, кроме ТЭЦ, имеют главный трикотажный цех, отбельный, красильный и чулочно-красильный цех бывшей фабрики.

В начале 1990-х предприятие было акционировано. Позднее гендиректор ООО «Красное знамя» Богатыр Капаров попал под уголовное дело по обвинению в мошенничестве с недвижимостью. Тем временем бывшее имущество фабрики входит в новый оборот. Так, на 0,44 гектара на улице Красного Курсанта, примыкающих к бывшему корпусу фабрики, вскоре появится ЖК бизнес-класса. Инвестиции оцениваются в 1 млрд, застройщик — ООО «Дом», возглавляемое Георгием Ведерниковым, в прошлом одним из топ-менеджеров Группы ЛСР.


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