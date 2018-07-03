ВЦИОМ: Россияне не верят в счастливое будущее, но доверяют президенту

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опросил россиян, чтобы выяснить, как они себя чувствуют в сегодняшних экономических, политических и социальных реалиях. Соответствующее исследование опубликовано на сайте ВЦИОМ 3 июля.

Все индексы социального самочувствия в июне 2018 года ушли в минус по сравнению с аналогичным периодом в 2017-м. Если же сравнивать со стабильной и счастливой серединой 2014 года, то можно увидеть очевидное падение.

Индекс удовлетворенности жизнью в июне 2018 года составил 53%, а в 2017-м он был 56%. Лишь 46% россиян устраивает их нынешнее положение, 23% респондентов бьют тревогу.

Своим материальным положением довольны лишь 14% опрошенных, 25% – страдают от нехватки денег, оставшиеся 61% респондентов, судя по результатам опроса, удовлетворены, но не слишком.

Оптимизм россияне также растеряли. В июне индекс социального оптимизма составил 36%, в 2017 и 2014 он был 59% и 77% соответственно. Все меньше людей надеется на улучшение своей и семейной жизни. Всего 24% участвовавших в опросе с оптимизмом смотрит в будущее, у 26% россиян уже и вовсе опустились руки.

Увеличилась доля респондентов, оценивающих положение дел в экономике России ниже среднего. Однако при этом большинство довольны политической обстановкой в стране и в целом не против ее нынешнего вектора развития.

Напомним, днем ранее ВЦИОМ сообщил, что каждый третий молодой россиянин хочет уехать из страны.