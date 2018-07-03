Ковальчук: Непонятно, почему Знарка убрали из сборной после победы на Олимпиаде

Бывший хоккеист СКА Илья Ковальчук, теперь выступающий за «Лос-Анджелес Кингз», рассказал о своем отношении к экс главному тренеру петербургского клуба и сборной России Олегу Знарку. Во время их совместной работы в СМИ неоднократно появлялись слухи о конфликте между ними. Тем не менее после официального ухода Знарка из национальной команды Ковальчук написал в своем инстаграме: «Олег Валерьевич, спасибо за крутые сезоны! Вы тренер чемпион!»

«Это те эмоции, которые я ему хотел передать, – цитирует Ковальчука 3 июля «Чемпионат.com». – Я ему это говорил лично, да и просто хотелось его поддержать. Потому что я считаю, что это не совсем понятно, когда человека, выигравшего Олимпиаду, убирают из сборной. Но опять же, это решать тем людям, которые принимают такие решения. Однако я своё мнение высказал. Мне со Знарком было очень комфортно работать. Много писали, ходили разные слухи, разговоры, что у нас какие-то конфликты. Ничего подобного не было. У нас отличные отношения как вне льда, так и во время тренировок. Я благодарен Знарку за всё, что было».

Напомним, под руководством Олега Знарка СКА в сезоне 2016/17 выиграл свой второй Кубок Гагарина, а сборная России завоевала на чемпионатах мира золото (2014), серебро (2015) и две бронзы (2016, 2017), и впервые с 1992 года стала чемпионом на Олимпиаде (2018). Тем не менее незадолго до чемпионата мира – 2018 Знарок был смещен с должности главного тренера сборной. На турнир вместо него команду повез бывший наставник магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев. Официально об увольнении Знарка было объявлено только после чемпионата мира. Вскоре стало известно, что СКА также не стал продлевать с ним контракт, и на посту главного тренера петербургского клуба его также заменяет Воробьев.