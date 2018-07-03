В машине на Пулковском шоссе люди сгорели заживо

Два человека погибли и один госпитализирован в результате ДТП на Пулковском шоссе.

Два легковых автомобиля столкнулись 3 июля около полудня на Пулковском шоссе у пересечения с Волхонским. Одна из машин вспыхнула. В ней, по предварительным данным «Фонтанки», зажало водителя и пассажира, они погибли. Их тела извлекали спасатели. Женщину из второй машины госпитализировали.

У отбойника сгорела «Лада Веста», «в ней было два человека», сообщает Влад в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Мужчину не смогли вытащить, ему зажало ноги», – рассказывают очевидцы. «В кювете в машине девушка была. Вытащили. Всё нормально, только голова разбита», – добавляет Ирана.

«Стою прямо напротив этой машины, это жесть, конечно, – делится Руслан. – Говорят, собака выбежала, вырулил сразу налево и зажал машину между фурой, и сгорел мгновенно. Очевидцы пробовали потушить, но безуспешно, сгорели заживо». Точные обстоятельства ДТП выясняются.