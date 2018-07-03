Эксперты ВШЭ посчитали, сколько россиян доживут до пенсии

Высшая школа экономики в докладе «Демографический контекст повышения возраста выхода на пенсию» посчитала, сколько из ныне живущих россиян доживет до пенсии и на сколько они её переживут.

По подсчетам экспертов, опубликованным 3 июля, продолжительность жизни первого поколения пенсионеров, которые смогут уйти на пенсию в 63–65 лет, составит минимум 23 года для женщин и 14 лет 6 месяцев для мужчин. Сегодня мужчинам, которые дожили до 65 лет, при условии сохранения уровней смертности 2016 года, предстоит прожить 13,4 года, а женщинам, дожившим до 63 лет — 19,3 года.

Оптимистичные расчеты эксперты оправдывают тем, что «в России наблюдается тенденция быстрого по мировым масштабам роста продолжительности жизни». В исследовании есть оценки вероятностей дожития до пенсионных возрастов по поколениям. Исходя из средних данных Росстата, в ВШЭ посчитали, что из мужчин 1959-1963 года до 60 лет доживут 91- 97%. А до 65 лет лишь 82-86 %. У женщин 1964-1973 до 55 доживут 97-99%. А до 63 лет из них дотянут лишь 93-94%.

Авторы отметили, что без повышения пенсионного возраста пенсионная система нормально функционировать не сможет. Так как в 1930-х, когда был введен возраст выхода на пенсию для отдельных категорий мужчин 60 лет и женщин 55 лет, на одного человека в пенсионном возрасте приходилось 8 человек возраста трудоспособного. К настоящему времени коэффициент поддержки уменьшился до 2.3, а уже после 2023 года в России на одного человека в пенсионном возрасте будет приходиться менее 2 человек в трудоспособном.

«В противном случае нас ждут или огромные бюджетные расходы на пенсии за счет роста налогов и уменьшения расходов на другие социальные нужны (здравоохранение, образование), или крайне низкие пенсии. Если не будет изменений в пенсионной системе, размер пенсии должен снижаться», – отмечают эксперты.

При этом в ВШЭ предлагают как можно быстрее существенно повысить пенсии для лиц в возрасте 80 лет и старше, а со временем — для лиц 75 лет и старше, а также резко расширить для них возможности пользоваться уходом, в том числе на дому, в случае возникновения ограничений в автономной жизни. А также ввести пониженные отчисления в Пенсионный фонд за мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет, что должно будет стимулировать работодателей на сохранение за ними рабочих мест.

Отметим, что 3 июля Комиссия по социальной политике и здравоохранению петербургского парламента поддержала проект федерального закона о повышении пенсионного возраста. За документ проголосовали шесть членов комиссии, против – двое.