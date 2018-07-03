Главе карельского «Мемориала» предъявили обвинение в насилии над приемной дочерью

Следственный комитет Карелии утяжелил обвинение историку Юрию Дмитриеву. Оправданному по делу об изготовлении порнографии вменили сексуальное насилие над приемной дочерью.

Как сообщает 3 июля СКР, Дмитриев обвиняется в том, что в течение четырех лет до 2016 года в Петрозаводске совершал насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Санкция статьи 132 УК, если потерпевшим признан ребенок, предусматривает лишение свободы до 20 лет.

Петрозаводский горсуд 28 июня арестовал Дмитриева на два месяца.

Историк, глава карельского отделения правозащитной организации «Мемориал» был задержан 27-го июня по дороге с кладбища в монастырь. Формальным основанием стало нарушение условий подписки о невыезде. Под ней Дмитриев находился по другому уголовному делу, об изготовлении детского порно. Историк объяснял наличие снимков обнаженной приемной дочери необходимостью вести фотографический «дневник» развития для отчета в соцопеку.

В апреле 2018 года Дмитриев по делу о порнографии был оправдан, Верховный суд Карелии приговор отменил и направил материалы на новое рассмотрение. Предъявить обвинение Дмитриеву якобы помогли новые показания девочки.