ФСБ просит прекратить дело ректора Университета Бонч-Бруевича

В Невский районный суд Петербурга поступили материалы уголовного дела о превышении должностных полномочий ректором Университета Бонч-Бруевича Сергеем Бачевским. К ним следователь приложил ходатайство о прекращении дела.

Об этом 3 июля сообщает пресс-служба городских судов. Ректора, напомним, обвиняют в незаконной сдаче в аренду помещений университета. Как установило следствие, СПб ГУТ имени Бонч-Бруевича недополучил 3,5 миллиона рублей. Однако по окончании расследования в региональном управлении ФСБ, которое настойчиво отстраняло Бачевского от должности ректора, передумали. Вместе с материалами дела суд получил ходатайство следователя о его прекращении. В ФСБ просят назначить ректору судебный штраф. Бачевский, согласно релизу пресс-службы судов, вину признал, однако как объяснил «Фонтанке» сам ректор, речь шла только о частичном признании — он не спорил, что договора аренды были подписаны его рукой. «Мы все время, что длится следствие, говорим о том, какой это потянуло за собой вред, и вот в этой части я вину не признаю, я не вредитель», – отметил ректор.

Напомним, Бачевский был задержан в мае 2017 года, все лето и осень провел под домашним арестом и только в ноябре суд ограничил его подпиской о невыезде. Следствие длилось больше года.

Заменять приговор судебным штрафом Уголовно-процессуальный кодекс позволяет с июля 2016 года. Он применим к подсудимым, впервые совершившим преступление небольшой или средней тяжести. По статье 25.1, суд по собственной инициативе или по ходатайству следствия вправе прекратить уголовное преследование, если подсудимый возместил ущерб. Судебный штраф считается не уголовным наказанием, а мерой уголовно-правового характера и судимости не влечет.