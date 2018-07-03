«Пелла» требует со «Звезды» полмиллиарда за сорванные поставки двигателей

Судостроительный завод «Пелла» через Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти требует более 513 млн рублей с ПАО «Звезда» – крупнейшего в России производителя легких компактных высокооборотных дизельных двигателей многоцелевого назначения.

Источник в ПАО рассказал 3 июля «Фонтанке», что «Пеллу» могли не устроить затянувшиеся сроки поставки двигателей для малых ракетных кораблей проекта 22800 «Каракурт». В пресс-службе предприятия обещали позднее объяснить, почему проблему не удалось урегулировать в досудебном порядке. Ответственный за работу со СМИ сотрудник «Пеллы» не ответил на звонок «Фонтанки».

Напомним, что малый ракетный корабль типа «Каракурт» дебютирует на Главном военно-морском параде, который пройдёт в последнее воскресенье июля в Петербурге и Кронштадте.