К топ-менеджеру «Интер РАО», обвиняемому в шпионаже, в «Лефортово» не пускают адвоката

Арестованная по обвинению в шпионаже член правления «Интер РАО» Карина Цуркан не может получить свидание с адвокатом. Администрация СИЗО «Лефортово» ссылается на ФСБ.

Как сообщил «Фонтанке» адвокат Иван Павлов, 3 июля он приехал в изолятор для встречи с Цуркан.

«В СИЗО мне ответили, что не поступило разрешение следователя. Ходатайство о встрече с подзащитной отправлял ему накануне», – уточнил Павлов.

Защитник только вступил в дело, сегодня планировалось знакомство с обвиняемой.

Член правления «Интер РАО» Карина Цуркан арестована Лефортовским райсудом Москвы в июне 2018 года. ФСБ обвинила ее в шпионаже в пользу Румынии. По версии следствия, топ-менеджер передавала схемы электроснабжения Крыма и Донбасса. Румыния подтвердила второе гражданство обвиняемой.