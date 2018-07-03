К топ-менеджеру «Интер РАО», обвиняемому в шпионаже, в «Лефортово» не пускают адвоката
Арестованная по обвинению в шпионаже член правления «Интер РАО» Карина Цуркан не может получить свидание с адвокатом. Администрация СИЗО «Лефортово» ссылается на ФСБ.
Как сообщил «Фонтанке» адвокат Иван Павлов, 3 июля он приехал в изолятор для встречи с Цуркан.
«В СИЗО мне ответили, что не поступило разрешение следователя. Ходатайство о встрече с подзащитной отправлял ему накануне», – уточнил Павлов.
Защитник только вступил в дело, сегодня планировалось знакомство с обвиняемой.
Член правления «Интер РАО» Карина Цуркан арестована Лефортовским райсудом Москвы в июне 2018 года. ФСБ обвинила ее в шпионаже в пользу Румынии. По версии следствия, топ-менеджер передавала схемы электроснабжения Крыма и Донбасса. Румыния подтвердила второе гражданство обвиняемой.
Справка:
«Интер РАО» - энергетический холдинг, управляющий активами в России, Европе и СНГ. Производит электрическую и тепловую энергию, экспортирует оборудование, управляет электросетями за пределами России. Единственный российский оператор экспорта электроэнергии. География поставок включает Финляндию, Литву, Грузию, Украину, Китай и другие страны.
Председателем совета директоров «Интер РАО» является Игорь Сечин, председателем правления - Борис Ковальчук.