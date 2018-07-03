Нарушителя штрафуя, не считает он рублей: свердловские дорожные инспекторы сняли клип ко Дню ГАИ

Сотрудники УГИБДД России по Свердловской области сняли видеоклип на песню под названием «Давайте не будем спешить!». Ролик опубликован в Youtube и приурочен ко Дню Госавтоинспекции 3 июля.

В клипе улыбчивые дорожные полицейские машут жезлами, подпевают исполнителю, ездят на мотоциклах и даже слегка краснеют от смущения. В песне звучат призывы не превышать скорость, уступать и соблюдать правила.

«Мы стоим за пешеходным не затем, чтоб штрафовать. А чтоб, видя нашу форму, вы учились уступать. Может, кажется кому-то — вышел палочкой махать! — только то, что видел я, вам бы лучше не видать», – подпевают солисту инспекторы.

Одна из главных тем песни – бескорыстие сотрудников ГИБДД. «Если ты на перекрестке едешь всем наперерез, без сомненья здесь найдется вдруг инспектор ДПС. Нарушителя штрафуя, не считает он рублей, но надеется, что завтра станет мир чуть-чуть добрей», – поется в песне.

В конце клипа зрителей ждет кульминация – небольшая погоня с жестким задержанием водителя. Впрочем, заканчивается все празднично – салютом.