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03.07.2018 12:28

Погрязший в уголовных делах о хищениях банк «Советский» лишился лицензии

Процедура финансового оздоровления не помогла банку «Советский», 3 июля Центробанк отозвал у него лицензию. Временная администрация там работала с 2015 года. 

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте регулятора. Собственных средств банка на его счетах осталось меньше, чем указано в уставном капитале, лицензию было принято решение аннулировать. Подпись под распоряжением поставил глава комитета банковского надзора ЦБ Дмитрий Тулин. 

Напомним, временная администрация в «Советском» была введена еще в 2015 году, с тех пор «Фонтанка» не единожды писала об обысках и уголовных делах, связанных с хищениями в банке. По подозрению в выдаче фиктивных кредитов были задержаны несколько топ-менеджеров финансовой организации. Уже в этом году более ста сотрудников экономической полиции по делу «Советского» проводили обыски в 70 местах. Прозвучали и первые приговоры — за кредит в 150 млн фиктивной фирме ООО «Сервис» полтора года условно получила Герой Труда Тамара Чернышова, фактический владелец этой компании. По этому же делу был арестован банкир Владимир Антонов, особняк которого восхитил оперативников МВД. Арестован и бывший председатель правления банка Андрей Карпов.

Справка:

Центробанк ввел временную администрацию в банке 23 октября 2015 года, сперва это было Агентство по страхованию вкладов. Позднее санатором назначили Татфондбанк, который в марте и вовсе выкупил «Советский». Однако после с финансовыми проблемами столкнулся и сам Татфондбанк. Последней, в феврале 2018 года, оздоровлять «Советский» должна была «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора». Банк «Советский» с головным офисом в Санкт-Петербурге был создан в 1990 году.


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