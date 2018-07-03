Финляндия ставит на искусственный интеллект: Университет Хельсинки учит основам бесплатно

Университет Хельсинки совместно с технологической компанией Reaktor разработал англоязычный курс, посвященный основам такого явления как искусственный интеллект. За полтора месяца он уже собрал более 10 тысяч участников. Об этом 3 июля сообщает Yle.

Онлайн-курс может пройти любой желающий совершенно бесплатно. Он состоит из шести частей и 25 заданий. Примерное время прохождения – от 30 до 60 часов.

Авторы хотят, чтобы минимум 1% населения страны (более 50 тыс. человек) получили понимание того, что такое искусственный интеллект и какое применение он может найти в повседневной жизни в будущем. По их словам, курс предоставляет участникам возможность приобрести способность рассматривать окружающую действительность с точки зрения тех изменений, которые может привнести искусственный разум. Авторы обещают, что курс доработают, а в дальнейшем будет создана программа более сложного уровня.

В середине июня специально назначенная министерством труда и экономического развития Финляндии комиссия в своём докладе заявила, что за счёт внедрения искусственного интеллекта в повседневную жизнь и производство может исчезнуть до 15% профессий, а дополнительное образование потребуется почти каждому пятому финну.