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03.07.2018 12:22

В Петербурге антимонопольщики нашли сговор на торгах по ремонту дорог на 26,8 млн рублей

Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы выявило сговор на торгах по ремонту дорог на общую сумму 26,8 млн рублей. Об этом 3 июля сообщила пресс-служба ведомства.

За право привести в порядок асфальт на юге Петербурга, в Пушкине и Горбунках в 2015 году боролись компании «Пальмира» и «Дорсервис». По данным УФАС, они участвовали в торгах не только с одного ip-адреса, но даже с одного компьютера, а ответственные должностные лица работали одновременно в обеих компаниях, создавая видимость конкуренции.

Решение о штрафе УФАС примет в ближайшее время. По закону, нарушителям грозит штраф в размере от 3 до 15% от суммы конкурса.

Группа «Дорсервис» – один из крупных подрядчиков дорожных работ в Северной столице, один из строителей КАД и ЗСД.


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