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03.07.2018 12:15

«Группа ЛСР» – лидер отрасли по объемам текущего строительства

«Группа ЛСР» – лидер отрасли по объемам текущего строительства
ПАО «Группа ЛСР»

По итогам полугодия «Группа ЛСР» продолжает оставаться лидером рынка девелопмента России. В обновленном рейтинге портал «Единый реестр застройщиков», который составляется при поддержке Национального объединения застройщиков жилья (НОЗА), компания заняла первое место по объемам текущего строительства.

За прошедший месяц «Группа ЛСР» увеличила объем текущего строительства почти на 12 тыс. кв. м до 4,5 млн кв. м. Отрыв от ближайшего конкурента составил 150 тыс. кв. м. На сегодня в строительстве у компании – 28 жилых комплексов, в которых возводится 280 многоквартирных домов, дом блокированной застройки и три дома с апартаментами.

«Группа ЛСР» ведет деятельность в нескольких регионах РФ – Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Сейчас компания реализует ряд проектов в разных сегментах рынка (от жилья комфорт-класса до элитных комплексов по эксклюзивным архитектурным проектам), среди которы такие проекты как «Новая Охта», «Цивилизация» и NEVA HAUS в Санкт-Петербурге, «ЗИЛАРТ» в Москве.

Исследование текущего жилищного строительства Национальное объединение застройщиков жилья проводит на основании данных проектных деклараций и сайтов девелоперских компаний. В результате формируется рейтинг ТОП-застройщиков России – наиболее репрезентативный список ведущих компаний, который за годы своего существования получил признание как в России, так и за ее пределами. Всего десятка крупнейших застройщиков на 1 июля 2018 года возводит 18,28 млн кв. м жилья (15,24% от объема текущего строительства всех застройщиков России). Месяцем ранее эти же компании имели в текущем строительстве 18 млн кв. м жилья (15,06%). На тройку лидеров приходится 11,24 млн кв. м или 9,37% строящегося жилья в стране.

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР» 

Комплекс «Новая Охта» -  застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», проектная декларация на сайте http://www.lsr.ru/spb/zhilye-kompleksy/novaya-okhta/documents/

Комплекс «Цивилизация» -  застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», проектная декларация на сайте http://www.lsr.ru/spb/zhilye-kompleksy/tsivilizatsiya/documents/

Элитный жилой комплекс NEVA HAUS. -  застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», проектная декларация на сайте http://www.lsr.ru/spb/zhilye-kompleksy/neva-haus/documents/

ЖК «ЗИЛАРТ» -  застройщик ООО "ЛСР. Объект-М", проектная деклорация на сайте www.lsrrealestate-m.ru, http://zilart.ru/documents


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Новости компаний
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«Группа ЛСР» – лидер отрасли по объемам текущего строительства

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