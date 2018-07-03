Из-за засухи Финляндия потеряет треть урожая зерна

Из-за засушливого мая и начала лета финские фермеры недосчитаются 30% урожая зерна в 2018 году, но это не вызовет резкого роста цен на хлеб. Об этом сообщает 3 июля финский журнал Suomen Kuvalehti.

Наихудшая ситуация наблюдается на юге Финляндии. Больше всего от засухи страдают яровая пшеница, овес и ячмень. Положение ухудшает то, что это не первый плохой сезон.

«Производство зерна последние пять лет убыточно, поэтому потери в этом году могут повлиять на тяжелое положение фермеров», – говорит ведущий эксперт организации сельскохозяйственников ProAgria Сари Пелтонен.

Финским фермерам за 2017 год будет выплачено в общей сложности 325 млн евро поддержки от Евросоюза и государства. Это на 1% меньше, чем годом ранее.

Однако плохой урожай не отразится на ценах на хлеб. Недостающее зерно будет импортировано из ЕС, главным образом из Центральной Европы.

С 2005 года число фермерских хозяйств в Финляндии сократилось с 70 тыс. до 48 тыс. Ежегодно в среднем тысяча ферм прекращает свою деятельность. Вместе с тем увеличивается площадь хозяйств. Так, с 2005 года средняя площадь фермы выросла с 33 до более чем 47 гектаров. О том, как живётся финским фермерам, «Фонтанка» писала ранее.