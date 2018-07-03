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03.07.2018 19:17

Откусит ли BelkaCar от каршерингового пирога

Крупнейший каршеринг Москвы готовится выйти на рынок Петербурга объемом 0,5 млрд рублей в год. Спрос на краткосрочный автопрокат растет на десятки процентов в год.
Откусит ли BelkaCar от каршерингового пирога
belkacar.ru

Лидер московского рынка каршеринга BelkaCar до конца 2018 года начнет работать на рынке Петербурга. Сейчас компания просчитывает потенциальный спрос и к осени определится со стратегией. Как минимум, в Северной столице появится 100 машин Kia Rio и Mercedes-Benz CLA  – такие модели компания сейчас использует в Москве. 

«Максимальной планки нет, но мы претендуем на как минимум 30% рынка», – поделилась планами с "Фонтанкой" сооснователь проекта Екатерина Макарова.

Сообразили на троих

Сервис BelkaCar начал работать 25 октября 2016 года. Компанию основали три бывшие сокурсницы по Калифорнийскому университету — Екатерина Макарова, Елена Мурадова и Лориана Сардар. В запуск проекта они вложили собственные 250 тысяч долларов, а также привлекли бридж-финансирование от основателя «Вымпелкома» Дмитрия Зимина. В Москве парк BelkaCar весной 2018 года достиг 1925 автомобилей, что позволило компании занять первое место на рынке (31,2%), обогнав ближайшего конкурента «Делимобиль».

По словам Екатерины Макаровой, в Москве средний чек BelkaCar составляет 350 рублей, среднее время использования – 42 минуты, при этом одна машина совершает восемь поездок в день. В Северной столице, вероятно, эти показатели будут меньше. Но потенциал петербургского рынка не позволяет оператору пройти мимо.

Модель краткосрочной аренды автомобиля появилась в Европе еще в 70-х годах прошлого столетия. Но тогда идея не выстрелила, первым операторам не хватало возможностей для быстрого оформления договора и отслеживания движения машины. Появление всемирной сети и смартфонов дали ей новую жизнь. В России этот вид услуги развивается с 2014 года. В Петербурге первопроходцами стали StreetCar и Anytime, но не проработали и года. Им на смену пришли YouDrive и Colesa, у которых на конец 2016 года было 60 машин. Уже тогда эксперты предрекали, что в течение двух лет количество каршеринговых автомобилей достигнет 1 тысячи.

И похоже, с приходом BelkaCar этот прогноз сбудется. В прошлом году новый импульс каршерингу в Северной столице придал «Делимобиль». Он стал крупнейшим игроком, выйдя на рынок в феврале 2017 года и за год нарастив парк до 400 автомобилей. Предложение разогрело спрос. Сейчас эти услуги в Северной столице предоставляют еще и YouDrive, Colesa, Car5 и Rentmee. Общий парк игроков на июль 2018 года составляет около 600 автомобилей. 

Объем столичного рынка можно оценить в 5 млрд рублей в год, петербургского – в 500-600 млн рублей. В Москве работает 15 операторов с парком около 6 тысяч автомобилей, а в Петербурге – всего 5. Так что пока этот бизнес перспективен.  

«В Москве операторы каршеринга определились с позиционированием и выбрали свою аудиторию. В Петербурге всё еще только формируется, поэтому если говорить о новых игроках, то место для них, безусловно, еще есть», – считает директор по маркетингу YouDrive Кирилл Курашев.

Конкуренция с такси

Число активных пользователей каршеринга в Москве в 2017 году достигло 300 тысяч человек. В Петербурге – 150–200 тысяч пользователей, оценивает Кирилл Курашев.

Но аудиторию пока нельзя назвать широкой. По оценке «Делимобиля», 90% пользователей краткосрочной ареды – это мужчины. Большинство (41%) – в возрасте 27–33 лет. Исследование BelkaCar показало, что типичный потребитель каршеринга – это семейный человек 27-29 лет, по специальности занятый в информационных технологиях. У него есть собственный автомобиль, но он готов от него временно отказаться ради быстрого перемещения по городу.

В среднем стоимость краткосрочной аренды автомобиля в Северной столице составляет 8-10 рублей за минуту движения. Но пока главные конкуренты сервисов каршеринга не другие игроки, а такси. Стоимость поездки в них сравнима или даже ниже, при этом машина подается прямо по адресу, за ней не нужно идти, а также тратить время на заправку или заливку омывайки, если об этом не позаботился предыдущий клиент. Наконец, нет рисков, связанных с повреждением авто. Хотя каршеринговые автомобили застрахованы, сервисы предупреждают водителей о возможной финансовой ответственности.

Машины «Делимобиля» в Петербурге совершили в 2017 году всего около 200 тысяч поездок. С учетом того, что парк компании насчитывал в начале года 100 машин, а к концу года – 400, в среднем они совершали всего две поездки в день. «Делимобиль» в Санкт-Петербурге показывает определенный рост. Но, тем не менее, мы недовольны результатами работы в 2017 году», – говорит генеральный директор компании Леонид Сысоев. По его словам, чтобы привлекать клиентов, сервис будет расширять автопарк и модельный ряд. 

В YouDrive говорят, что их автомобили используются 8-10 раз в день, среднее время аренды составляет около 50 минут. «Эти показатели примерно одинаковые как в Москве, так и в Петербурге», – говорит Кирилл Курашев. В ближайшее время компания тоже пополнит свой автопарк в Северной столице «несколькими сотнями машин». Расчет прост: чем больше доступных машин, тем охотнее люди будут пользоваться сервисом. 

Но приблизиться к успехам Москвы не получится без поддержки властей. Желая разгрузить город от пробок, столичные чиновники дали клиентам каршеринга возможность оставлять машины на городских парковках, а операторам субсидируют лизинговые платежи.

«Отсутствие абонементов на платные парковки и вообще ситуация с парковочным пространством в Петербурге затрудняет развитие каршеринга», – комментирует Кирилл Курашев.

Таксисты пока не видят в каршеринге угрозы. Согласно опросу, проведенному компанией «Эверест» (готовит водителей для работы с "Яндекс.Такси", Uber и Gett), только 17% опасаются, что новая услуга вынудит уйти с рынка таксомоторные компании. 31% уверены, что такси гораздо удобнее краткосрочного найма, а 52% не считает каршеринг конкурентом, поскольку тот ориентирован на другую аудиторию.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»


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