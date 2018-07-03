Кот Ахилл: В матче Швеция — Швейцария не будет серии пенальти

Эрмитажный кот Ахилл, предсказывающий исходы петербургских матчей мундиаля, сделал очередной прогноз. Утром 3 июля он предсказал итог матча между сборными Швеции и Швейцарии.

– Ахилл сделал свой выбор в зале Босфора около античной статуи льва. Обстановка была напряженной, ведь незадолго до этого подписчики оракула в инстаграме помогали ему определиться с выбором, участвуя в опросе. Но в итоге Швейцария и Швеция получили примерно одинаковое количество голосов, – рассказала помощник директора Эрмитажа Мария Халтунен.

Как обычно, перед белоснежным эрмитажным котом-предсказателем поставили две миски с флагами стран-соперников.

– Ахилл постоял немного и склонился к миске с флагом Швейцарии. Журналисты попросили убрать вторую миску, но мы решили подождать. Если бы кот, доев одну порцию, направился к другой, это могло бы означать серию пенальти и победу Швеции. Было очень волнительно, но Ахилл не пошел ко второй миске, а значит, победа Швейцарии должна быть уверенной, – подытожила Мария Халтунен.

Матч Швеция – Швейцария начнется 3 июля в 17:00 на стадионе Санкт-Петербург. Напомним, до этого Ахилл точно предсказал результаты матча-открытия в Москве между Россией и Саудовской Аравией, а также трех матчей, прошедших в Петербурге: Марокко — Иран, Россия — Египет и Бразилия — Коста-Рика. Ошибся Ахилл всего один раз, предсказав Нигерии победу над Аргентиной, которая тогда со скрипом, но все же выиграла.

Кот живет в Эрмитаже и охраняет музей от мышей. Он глух от рождения, но находится в отличной «спортивной» форме. Впервые кот работал оракулом на Кубке конфедераций в 2017 году, точно предсказав три из четырех матчей.