Полицейский из солидарности позволил напарнику забить задержанного до смерти

В Петербурге к штрафу приговорен полицейский, на глазах которого коллега избивал задержанного. Артем Блыжков предпочел чувство солидарности спасению человека.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, инспектор патрульно-постовой службы Приморского района обвинялся в злоупотреблении должностными полномочиями по статье 285 УК. В августе 2017 года его наряд задержал прохожего и доставил в 34-й отдел полиции. На глазах Блыжкова, как установил суд, его напарник избил мужчину, и тот скончался. Подсудимый не остановил коллегу и не доложил руководству, а поучаствовал в сокрытии доказательств из чувства солидарности и дружеских побуждений.

Блыжков вину признал, его дело слушалось в особом порядке. Приморский суд приговорил полицейского к штрафу в 50 тысяч рублей.

Напарник Блыжкова, инспектор Анфилатов, был обвинен в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека, и превышении должностных полномочий. В августе прошлого года он был арестован. Дело Анфилатова поступило в Приморский суд в июне, судебное заседание назначено на завтра, 4 июля.