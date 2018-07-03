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03.07.2018 11:49

Повышение пенсионного возраста поддержала комиссия ЗакСа

Комиссия  по социальной политике и здравоохранению петербургского парламента поддержала проект федерального закона о повышении пенсионного возраста. За документ проголосовали шесть членов комиссии, против – двое.

Как передаёт корреспондент «Фонтанки» 3 июля, проект постановления внесён в повестку заседания Законодательного собрания на 4 июля. Альтернативное предложение об отказе петербургского парламента поддерживать непопулярную среди избирателей федеральную инициативу комиссия рассматривать не стала.

Напомним, в соответствии с предложенной правительством РФ пенсионной реформой, возраст выхода на пенсию будет повышен для мужчин до 65, а для женщин – до 63 лет.  

Отмети, что петербургский парламент ранее планировал в июле отправиться на каникулы, однако позже депутаты приняли решение задержаться. Как отмечают источники «Фонтанки», это было сделано по просьбе из Москвы, чтобы успеть высказаться на тему пенсионной реформы.

 

 


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