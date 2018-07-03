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03.07.2018 15:27

Коллекторы надели белые воротнички

За 1,5 года с момента вступления в силу «антиколлекторского» закона петербургский рынок взыскания долгов изменился до неузнаваемости.
Коллекторы надели белые воротнички
Архив "Фонтанки"

В мае этого года петербургское агентство «Константа» стало первым коллектором, который был уличен в нарушении 230-ФЗ и потерял лицензию. Целый ряд показательных уголовных дел, возбужденных в рамках исполнения «антиколлекторского закона», возымел действие. К середине этого года большинство недобросовестных участников рынка сами его покинули, а наиболее дальновидные переквалифицируются в финансовых консультантов или же стремятся примкнуть к профильным департаментам банков. 

По данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП), по состоянию на конец I квартала 2018 года россияне задолжали по займам и кредитам 2 трлн рублей. И это только те суммы, в отношении которых приняты судебные решения и выданы исполнительные листы. Ежегодно сумма неурегулированной задолженности увеличивается на несколько сотен миллионов рублей, поскольку благосостояние населения падает. Еще 2 года назад эта ситуация могла бы подстегнуть рост рынка коллекторских услуг. Однако принятый 1,5 года назад «антиколлекторский закон» существенно ограничил свободу действий его участников. В результате объем рынка растет медленно – за последние 3 года он изменился незначительно, с 404 млрд рублей до 420 млрд рублей. А игроки теперь делают ставку на инновации и цифровые технологии.

Терпение лопнуло

Так называемый «антиколлекторский закон» был подписан президентом 3 июля 2016 года и вступил в силу с 1 января 2017 года. Появлению этого документа предшествовал целый ряд скандалов. Многочисленные микрофинансовые организации (МФО), в которых работали люди с криминальным прошлым, выдавали деньги под сотни процентов годовых, а затем сами же занимались выбиванием долгов.

Долг быстро обрастал процентами, пенями и штрафами, и нередко 10 тысяч рублей превращались в 50 – 70 или 120 тысяч рублей. С должниками не церемонились: им разрисовывали двери, портили дверные замки, прессовали родственников заемщика. Давление могло касаться даже соседей, которые отдавали деньги за должников под угрозой порчи общедомового имущества.

«До появления закона ведомства перекидывали проблему друг другу, как горячую картофелину: полиция, прокуратура и Роскомнадзор на угрозы реагировали вяло, – отмечает генеральный директор «Юридического бюро № 1» Юлия Комбарова. – Участковый обычно говорил: «Долг есть, значит, надо отдавать», и отказывал в возбуждении уголовных дел на основании угроз».

Ситуация достигла кульминации, когда в январе 2016 года в Ульяновске брошенная коллектором в окно должника бутылка с зажигательной смесью привела к тому, что ребёнок получил серьезные ожоги. Выяснилось, что  его отец взял в МФО всего четыре тысячи рублей и не отдал. Долг был отнесён к категории безнадёжных и списан. Тем не менее коллектор выбивал с потерпевшего 48 тысяч рублей. Суд установил, что деньги вымогались с целью получения личной выгоды и коллектор не был уполномочен МФО на работу. Именно эта история стала катализатором появления «антиколлекторского» закона, или 230-ФЗ. 

Согласно 230-ФЗ, превышение оговоренного числа звонков, встреч и СМС в адрес должника стало караться штрафами от единого регулятора – ФССП. А все организации, уполномоченные заниматься взысканием долгов, были занесены в государственный реестр.

Приставы энергично взялись за дело и активно выписывают штрафы, как агентствам, так и непосредственно их сотрудникам. Например, коллектор Станислав Котельников, заблокировавший на сутки телефоны детской клинической больницы в Ставрополе, был оштрафован на 40 тысяч рублей. А сотрудницу петербургского коллекторского агентства оштрафовали на 20 тыс. рублей за спам в соцсети должника. 

Как результат, предприниматели, специализирующиеся на взыскании долгов, вынуждены были серьезно скорректировать методы работы. Ведь за многократные нарушения агентство может лишиться лицензии, что и произошло в мае этого года с петербургской компанией «Константа» – этот случай стал первым с момента вступления закона в силу. 

Вежливые люди

«Те нарушения, которые допускают коллекторы сейчас, касаются в основном частоты и времени звонков», – отмечает Ксения Колесниченко, продюсер форума FinCollection.ru. «Расписывать стены перестали, силовые контакты с заемщикам ушли в прошлое, – подтверждает перемены ведущий юрист компании «Современная  защита» Павел Привалов. – В то же время некоторые фирмы находят обходные пути, например, неофициально нанимают третьих лиц на прозвон должников. Да и сами должники, почувствовав свою силу, стали терроризировать коллекторов, провоцируя их на угрозы, чтобы потом пожаловаться регулятору».

На рынке остались относительно крупные компании с чистыми активами не менее 10 млн рублей, где не имеют права работать ранее судимые граждане и хранятся аудиозаписи всех звонков. Манера общения стала более конструктивной. Часто коллекторы предлагают рефинансирование или реструктурирование долга. А служба взыскания банка «Русский стандарт», например, анонсирует даже помощь в устройстве на работу. 

Многие компании оказались не готовы к таким переменам. «Ограничение интенсивности общения с должниками снизило на 10% эффективность взыскания у тех, кто привык работать прежними методами. Мелкие коллекторские агентства не выдерживают конкуренции с более крупными и технологичными компаниями, которые нашли инновационные пути для сохранения маржинальности бизнеса», – отмечает Александр Савинов, заместитель председателя правления коллекторского агентства «Сентинел Кредит Менеджмент».

Увереннее всего чувствуют себя игроки, которые являются дочерними предприятиями при банках. У них всегда есть приток клиентов: банк снимает со своего баланса просроченные долги, продает коллекторам. В случае неудачи агентство возвращает долг в банк, который идет в суд. 

Сложнее коллекторам, которые работают с микрофинансовыми организациями (МФО запрещено самим вести коллекторскую деятельность). Без якорных клиентов компаниям прямая дорога в черные нелегальные коллекторы. «Черные коллекторы работают по просроченным долгам от нелегальных кредиторов и не являются конкурентами белых, – считает Юлия Комбарова. – С ними можно бороться, но это долгий процесс, обычно проходят 1 – 2 месяца между жалобами и реакцией на них правоохранителей».

Рынок сузился

«Из-за низких темпов роста розничного кредитования рынок сузился, но при этом наблюдается рост потребности в эффективном взыскании. Мы видим, что стало больше дел, которые передаются в суд с последующим принудительным взысканием через службу судебных приставов. Количество таких договоров за последний год увеличилось на 15%», – отмечают в «Сентинел Кредит Менеджмент». 

По данным участников рынка, спросом среди кредиторов стали пользоваться комплексные продукты – взыскание «под ключ» с прохождением всех стадий: от информирования должника до сопровождения исполнительного производства. Однако коллекторских агентств, способных оказывать такие услуги, пока не так уж много – в Петербурге это не более 10 – 15 компаний. 

Сейчас безнадежные долги коллекторы могут выкупить у банков за 1 – 2% от суммы задолженности, а те, что можно взыскать, – за 15 – 20%. Но поскольку число участников рынка сократилось, а спрос требует от коллекторов все более сложных продуктов, эксперты прогнозируют удорожание коллекторских услуг на горизонте ближайших двух лет. 

«Новый закон железной рукой загнал коллекторов в процесс эволюции. Происходит естественный отбор: те, кто нарушает новое законодательство, лишатся бизнеса», – констатирует Ксения Колесниченко.

Эволюция коллекторов идет по пути автоматизации бизнес-процессов – начиная от отправки писем и роботизации звонков и заканчивая исполнительным производством. Цифровизация снижает фактор личного участия специалистов в деле взыскания долгов и защищает их от претензий по поводу психологического давления. Появился коллекторский скоринг – то есть автоматическое выявление должников, с которых в принципе нечего взыскивать, и судебные тяжбы с ними экономически нецелесообразны.

Неизбежное будущее коллекторских агентств – это их превращение в финансовых консультантов, действующих юридическими методами. Коллекторы стали анализировать активы должников и перспективы их «просуживания». «Мы видим, что коллекторские агентства ищут себе арбитражных управляющих с формулировкой «жестко отстаивать интересы кредитора». Значит, они планируют активно инициировать процедуры банкротства, – отмечает Юлия Комбарова. – Такое поведение не может не радовать, за годы нашей работы мы вдоволь насмотрелись на бесчеловечные методы работы».

 Георгий Карчик, специально для «Фонтанки.ру»

Справка:

В настоящий момент на исполнении в УФССП России по Санкт-Петербургу находится почти 75 тысяч исполнительных производств по взысканию задолженностей с физических и юридических лиц в пользу кредитных организаций. Общая сумма, подлежащая взысканию в рамках указанных исполнительных производств - 84 миллиарда 624 миллиона 638 тысяч рублей.

По состоянию. На 01.07.2018 зарегистрировано 214 коллекторов, из них 17 в Петербурге.

Источник пресс-служба ФССП


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