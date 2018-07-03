Когда тебе 21, очень хочется жить

Екатерине Семёновой 21 год, и каждый день для неё – это борьба за жизнь. У девушки врождённый порок сердца, открытый артериальный проток, который был дважды прооперирован, и тяжёлое последствие заболеваний сердца – высокая лёгочная гипертензия. Сейчас болезнь перешла в третью – предпоследнюю – стадию, и без постоянной лекарственной терапии Катя не сможет дышать.

Благотворительный фонд «Наташа» просит помощи в сборе средств на жизненно важные лекарства.

Екатерина Семёнова, 21 год.

Лёгочная артериальная гипертензия III ФК, ассоциированная с коррегированным ВПС открытым артериальным протоком.

Требуются препараты «Траклир», «Ревацио», «Вентавис», стоимость – 274 480 руб.

Катя больна с детства, которого у неё практически не было. Вместо беззаботности и игр – врачи и больницы. Врождённый порок сердца с открытым артериальным протоком был прооперирован дважды: когда Кате было 3 года и 9 лет. Но на фоне болезни стала развиваться лёгочная артериальная гипертензия – тяжелейшее последствие порока, при котором давление в лёгочной артерии многократно превышает норму.

В конце 2017 года состояние Кати резко ухудшилось. Специалисты пермского ФЦССХ им. В. Г. Суханова заподозрили у девушки высокую степень развития заболевания, в петербургском НМИЦ им. В. А. Алмазова в июне этого года диагноз подтвердили.

Примерно 15 случаев на один миллион человек – такова частота заболевания лёгочной артериальной гипертензией. Из-за постоянной невозможности полноценно дышать возникают лёгочная и сердечная недостаточность, обмороки, цианоз, когда синеют ногти, губы, появляются множественные отёки. К тому же переносить любые физические нагрузки становится невозможным. У болезни есть четыре стадии, на последней из которых человеку бывает сложно передвигаться даже по дому. Сужаются практически все сосуды, сердце работает на износ и в любой момент может остановиться.

У Кати болезнь перешла уже в третью, предпоследнюю, стадию: при норме 25-35 мм. рт. ст. давление в лёгочной артерии у неё составляет более 100 мм. рт. ст. Единственным шансом для девушки может стать трансплантация лёгочно-сердечного комплекса, до которой нужно дожить. Без постоянного приёма поддерживающих препаратов это невозможно.

С пометкой «В связи с тяжестью основного заболевания по жизненным показаниям» Кате назначены препараты «Траклир», «Ревацио» и «Вентавис». Общая стоимость лекарств – 274 480 рублей – неподъёмная сумма для обычных людей. Рядом с Катей – только супруг, зарплаты которого с трудом хватает на жизнь. В связи с тяжёлым состоянием здоровья, Катя не может работать. Приобрести дорогостоящие лекарства ей просто не под силу.

«На данный момент мне очень тяжело, я постоянно дышу кислородом и почти не гуляю, так как минимальная нагрузка преследуется сильной одышкой. Очень частые обмороки, носовые кровотечения и нехватка кислорода тревожат меня, – рассказывает Катя. – До болезни я работала поваром, я очень люблю готовить, но сейчас у меня нет сил, и пришлось уволиться. Я в полном отчаянии. Раньше я очень любила сочинять стихотворения, гулять по парку, была активной, но сейчас болезнь забирает силы и желание что-либо делать. Мне постоянно не хватает кислорода, и я не расстаюсь с кислородной маской. Болезнь очень быстро прогрессирует, и я боюсь, что не успею ещё много чего увидеть. Я очень хочу дышать, жить, любить и радоваться. Я ценю каждый прожитый день, каждое мгновение. Мне сложно поверить в то, что моя жизнь зависит от этих дорогостоящих препаратов, которые я совсем не в силах оплачивать. Молю Бога, чтобы дал мне сил. Я прошу вас, добрые сердца, помочь мне выжить…».

Девушка готовит документы для обращения за помощью в Минздрав, но на получение поддержки от государства – если она состоится – уйдёт время, которое сейчас терять нельзя: состояние Кати становится с каждым днём всё хуже. Если она не начнёт приём жизненно важных лекарств в ближайшее время, шансов дождаться трансплантации у девушки нет. Нет, если Катя останется один на один со своей бедой. Но если мы, люди, окажем ей любую посильную помощь, у Кати появится шанс жить. А это то, чего так хочется, когда тебе всего 21 год.

О том, как помочь Кате, можно узнать на сайте Благотворительного фонда «Наташа» – http://fondnatasha.com/patients/ekaterina_semenova/details/.

Также вы можете ознакомиться с медицинскими документами, новостями, отчётами о сборе средств и контактной информацией на странице Кати – http://fondnatasha.com/patients/ekaterina_semenova/.