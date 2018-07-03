Сборная Японии оставила после себя на «Ростов-Арене» идеально чистую раздевалку и табличку «Спасибо»

Футболисты сборной Японии, несмотря на крайне обидное поражение от Бельгии в 1/8 финала чемпионата мира 2 июля в Ростове-на-Дону, нашли в себе силы уйти красиво.

Сотрудники «Ростов-Арены» обнаружили после их отъезда идеально чистую раздевалку и табличку со словом «Спасибо».

В таком виде японцы оставили свою раздевалку после поражения от Бельгии.

Есть чему поучиться у них, однозначно. pic.twitter.com/Iav5A176Wq — Friendlybus (@friendlybus) 3 июля 2018 г.

Отметим, что подобным поведением отличаются не только японские футболисты, но и их болельщики. На каждой арене зрители из страны Восходящего солнца после матчей убирают за собой на трибунах. Произошло так и после игры с Бельгией.

Каким бы обидным ни было сегодняшнее поражение, они все равно убирают за собой мусор после игры😯👏



Вы просто супер, болельщики сборной Японии #JPN! pic.twitter.com/vFuxNGuce3 — Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 2 июля 2018 г.

Напомним, сборная Японии в матче с Бельгией за выход в четвертьфинал вела в счете до 69-й минуты 2:0, но в итоге уступила 2:3, пропустив последний гол на последней добавленной минуте матча.

Чемпионат мира по футболу в России проходит с 14 июня по 15 июля.