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Чемпионат мира по футболу 2018
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03.07.2018 11:41

Сборная Японии оставила после себя на «Ростов-Арене» идеально чистую раздевалку и табличку «Спасибо»

Футболисты сборной Японии, несмотря на крайне обидное поражение от Бельгии в 1/8 финала чемпионата мира 2 июля в Ростове-на-Дону, нашли в себе силы уйти красиво.
Сборная Японии оставила после себя на «Ростов-Арене» идеально чистую раздевалку и табличку «Спасибо»
Валерий Шарифулин/ТАСС

Сотрудники «Ростов-Арены» обнаружили после их отъезда идеально чистую раздевалку и табличку со словом «Спасибо».

Отметим, что подобным поведением отличаются не только японские футболисты, но и их болельщики. На каждой арене зрители из страны Восходящего солнца после матчей убирают за собой на трибунах. Произошло так и после игры с Бельгией.

Напомним, сборная Японии в матче с Бельгией за выход в четвертьфинал вела в счете до 69-й минуты 2:0, но в итоге уступила 2:3, пропустив последний гол на последней добавленной минуте матча. 

Чемпионат мира по футболу в России проходит с 14 июня по 15 июля.

 


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