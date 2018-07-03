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03.07.2018 17:23

Вывезем мусор. В три раза дороже

В Смольном озвучили возможную цифру нового тарифа на вывоз мусора — заплатить придётся в 2-3 раза больше, чем сейчас. Созданному единому региональному мусорному оператору нужны деньги.
Вывезем мусор. В три раза дороже
Роман Пименов/Интерпресс

В правительстве Петербурга вместе с подшефным региональным мусорным оператором МПБО-2 посчитали единый тариф на вывоз и утилизацию твердых коммунальных отходов (ТКО). Теперь строчка за эти услуги в квитанциях петербуржцев может стать весомее в 2 – 3 раза. Сильнее других ощутят нововведение, если его примут, большие семьи и обитатели маленьких квартир.

Комитет по благоустройству Петербурга в январе заключил со смольнинским МПБО-2 договор на 10 лет. По нему мусорный оператор с 1 января 2019 года будет отвечать за все движение мусора по территории Северной столицы — от мест образования до переработки.

В срок не позднее 1 июля оператор должен был предложить Смольному единый тариф на свои услуги. В нем он должен был учесть расходы на обезвреживание и захоронение ТКО, их транспортировку, сбытовые расходы и траты на заключение и обслуживание договоров с собственниками отходов и операторами по обращению с ними. А также заложить свои расходы на производственные и инвестиционные программы, которые должны предусматривать и наём сотрудников, и постепенный переход на сортировку твердых бытовых отходов, и выполнение жесткого плана по переработке мусора: к 2020 году в городе должно перерабатываться 38% отходов, к 2030-му – 100%.

Первые расчеты появились весной. Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе комитета по благоустройству Санкт-Петербурга, заявка МПБО-2 была подана в комитет по тарифам Санкт-Петербурга ещё в конце апреля. С учетом замечаний и предложений чиновников, она была доработана и в окончательной версии представлена 29 июня 2018 года.

В комитете по тарифам 3 июля рассказали, что, согласно последнему предложению, МПБО-2 хотел бы установить с 1 января 2019 года единый тариф на комплексную услугу по обращению с ТКО в размере 3807,57 рубля за тонну (без учета НДС). То есть сейчас, с учетом нынешней ставки НДС в 18% (её должны повысить с 1 января 2019-го до 20%), для населения тариф будет уже 4492,93 рубля за тонну. Начисляться он будет в расчете на одного проживающего в жилом помещении, а не как сейчас – за каждый квадратный метр площади. 

Таким образом, при установленном нормативе накопления ТКО в 0,381696 тонны в год на человека получается по 1714,93 рубля в год, или по 142,91 в месяц на человека.

Для сравнения: в Петербурге сейчас за вывоз мусора жители платят в среднем 3,71 рубля за метр общей площади помещения, и если взять для примера семью из четырех человек, проживающих в двухкомнатной квартире площадью 50 квадратных метров, то за вывоз мусора они сейчас платят 185,5 рубля. А по новым правилам будут отдавать в три раза больше – уже по 571,64 рубля в месяц.

В первую очередь от такого начисления выиграют одиночки, проживающие в больших квартирах. И проиграют большие семьи на маленькой жилплощади. Те, кто сдаёт жилье и не прописан в квартире, также ощутят на себе реформу. В Магнитогорске, например, регоператор производит перерасчет по фактическому проживанию. 

До конца года региональный оператор должен заключить договоры со всеми УК и ТСЖ Петербурга, После этого в квитанции появится плата за обращение с ТКО. Все деньги будут идти напрямую МПБО-2, минуя УК. По мнению законодателей, это позволит исключить злоупотребления УК при пользовании чужими деньгами и будет способствовать снижению уровня задолженностей потребителей. 

Несмотря на повышение тарифа, он может еще откорректироваться и в меньшую сторону. Правительство России в конце июня в 7 раз снизило ставку платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов (ТКО). Ведомство уже предложило регионам в связи с этим пересмотреть решения о размерах тарифов на вывоз бытовых отходов.

Кроме того, жители 9 районов города могут и вовсе остаться к новому году без оператора. Один из двух контрактов, который получил МПБО, стоимостью 37 млрд рублей оспорил частный конкурент – компания «Новый свет-Эко», которая является дочерней структурой АО "Автопарк №1 Спецтранс" Анатолия Язева. Её не устроило то, что МПБО-2 был признан победителем конкурса на том основании, что подал заявку раньше остальных участников. И в расчет даже не пошло то, что «Новый свет-Эко» был готов выполнить эти работы вдвое дешевле. Суд аргументы учел, и контракт был отменен, сейчас рассматриваются апелляции на это решение. 

Как уточнили в комитете по тарифам, предложение МПБО-2 еще не принято, и это не значит, что тариф будет именно таким. Заявка будет рассмотрена в течение 10 рабочих дней, и при необходимости у завода будут запрошены недостающие материалы. В случае их непредоставления в течение 5 рабочих дней её вернут обратно заявителю. Но в случае если Смольный всё устроит, будет назначена экспертиза, и тариф будет установлен в течение 30 календарных дней со дня поступления. Этот срок может быть продлен максимум еще на 30 дней. Так что к концу лета единый мусорный тариф у Петербурга может появиться.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»


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