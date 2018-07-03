Британские СМИ: Скотленд-Ярд нашел двух подозреваемых по делу Скрипалей, которых «охраняет администрация президента Путина»

Двое мужчин, «почти наверняка связанных с Кремлем», попали под подозрение Скотленд-Ярда как исполнители покушения на Скрипалей. Британские полицейские уверены, что они уехали из страны на следующий день и уже находятся под охраной президента Путина.

Об этом со ссылкой на источники 3 июля сообщает The Sun. Как рассказали журналистам в британской полиции, речь идет о двух людях, издание называет их hit team — команда нападавших. Действовали они, утверждает издание, с санкции Кремля, и на следующее утро после отравления вернулись в Россию, где их «охраняет администрация президента Владимира Путина». Скотленд-Ярд был «почти готов» возбудить в их отношении дело, но до этого по неназванным причинам не дошло. «Очевидно, если они больше не в Великобритании, это усложняет дело», – отметили собеседники издания.

Ранее сообщалось, что следователи отсмотрели 4 тысячи часов записей с камер видеонаблюдения, изъяли больше двух тысяч улик. Новость The Sun сопровождается видео, на котором запечатлен некий пожилой господин европейской внешности, приобретающий в продуктовом магазине молоко.