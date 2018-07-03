Группа ЦДС приняла стройотряд в Санкт-Петербурге

Группа ЦДС приняла участие в общероссийском движение студенческих строительных отрядов. На протяжении двух летних месяцев более 30 студентов из 4 регионов России внесут свой вклад в возведение четырех объектов застройщика.

В 2018 году в рамках третьей межрегиональной студенческой стройки Санкт-Петербург принял более 250 учащихся, входящих в состав 14 строительных отрядов из таких регионов и городов как Алтайский край, республика Карелия, Архангельск, Вологда, Кемерово, Оренбург, Великий Новгород, Пермь, Новосибирск, а также из Москвы, республики Беларусь и Узбекистана.

Группа ЦДС приняла наиболее крупный сборный отряд юных строителей – 32 человека. На протяжении двух месяцев – со 2 июля по 31 августа – студенты из 4 регионов России будут принимать участие в возведении жилых комплексов ЦДС «Весна 3», ЦДС «Приневский», ЦДС «Новое Янино» и ЦДС «Муринский Посад».

После торжественной церемонии открытия третьей межрегиональной студенческой стройки в Санкт-Петербурге, прошедшей у Нарышкиного бастиона Петропавловской крепости, в офисе Группы ЦДС состоялась встреча стройотрядовцев и представителей застройщика.

Знакомство началось с обязательного инструктажа по технике безопасности и общения с начальниками строительных участков, которые будут курировать работу ребят на протяжении следующих двух месяцев. После завершения ознакомительных мероприятий студенты приняли участие в командообразующей игре.

«Движение стройотрядов – это прекрасная традиция, зародившаяся в послевоенном Петербурге. Я очень рад, что сейчас, после некоторого спада, оно снова начинает активно развиваться, – говорит генеральный директор Группы ЦДС Михаил Медведев. – Стройотряды помогают ребятам получить полезные навыки, возможно, даже профессию на всю жизнь, посмотреть незнакомые города, найти новых друзей. Именно этого мы и ждем от студенческой жизни. За два месяца, что ребята проведут в Санкт-Петербурге, они не только помогут развивать и благоустраивать наш город, но также познакомятся с его музеями, парками, театрами. Это – ценнейший опыт, который, я надеюсь, в будущем не раз пригодится им в жизни».

Справка о ГК «ЦДС»

ЖК "Весна 3" - застройщик ООО "Универсал Инвест", проектная декларация на сайте https://www.cds.spb.ru/complex/vesna-3/documents/

ЖК «Приневский» - застройщик ООО "БалтИнвестГрупп", проектная декларация на сайте https://www.cds.spb.ru/complex/prinevskiy/documents/

ЖК «Новое Янино» - застройщик ООО "БалтИнвестГрупп", проектная декларация на сайте https://www.cds.spb.ru/complex/novoe-yanino/documents/

ЖК «Муринский Посад» – застройщик ООО "ИнвестКапитал", проектная декларация на сайте https://www.cds.spb.ru/complex/murinskiy-posad/documents/