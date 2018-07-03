СМИ: РЖД отказывается от плацкартных вагонов

РЖД собирается отказаться от закупок плацкартных вагонов. Как пишут 3 июля «Ведомости», об этом свидетельствует долгосрочная программа развития монополии до 2025 года.

На смену плацкарту должны прийти одноэтажные вагоны нового типа, которые сейчас разрабатывает «Трансмашхолдинг». Вагон должен пройти испытания и получить сертификат на эксплуатацию к середине 2019 года. По информации «Ведомостей», он будет представлять собой «двухвагонный сцеп с герметизированным переходом», обслуживать его будет один проводник. Который, кстати, останется без собственного купе — его место займет сервисная зона с вендинговыми аппаратами. В одной из туалетных кабин даже должна появиться душевая кабина.

Кроме того, уже с 2020 года РЖД собирается закупать двухэтажные вагоны — и тоже нового типа. Плацкарта (в старом понимании слова) в них также не будет. Вместо него появится четырехместное купе (продаваться должно по тарифу плацкарта), одноместное купе (по тарифу купе) и 1-2-местное купе повышенной комфортности (аналог СВ). Согласно планам РЖД комфорт пассажира выйдет на «принципиально новый уровень».

Плацкартные вагоны старше 12,5 лет РЖД собирается модернизировать. В них должны появиться зоны с вендинговыми аппаратами, USB-розетки, сенсорные панели и светодиодная подсветка.