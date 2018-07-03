Петербург признали лучшим в Европе в двух туристических сферах

Петербург четвертый год подряд выигрывает туристические «Оскары». По мнению экспертов международной премии World Travel Awards, в 2018 году Северная столица является самым привлекательным городом для круизов и лучшим культурно-туристическим направлением в Европе.

Итоги были опубликованы на официальном сайте премии накануне. Петербург дебютировал в круизных направлениях, обойдя Амстердам, Афины, Канны и Венецию. В номинации лучшего культурно-исторического направления соперниками Северной столицы были Флоренция, Париж, Рим, Барселона и Лондон.

Лучшим в Европе историческим отелем стал петербургский Radisson Royal Hotel на Невском проспекте.

Среди лучших российских отелей четыре номинации также достались Петербургу. Три из них получит Corinthia Hotel St. Petersburg – этот отель признан оптимальным для бизнеса и конференций, там же эксперты нашли самый качественный номер. При этом лучшим отелем в стране стал петербургский Lotte Hotel.

Итоговое награждение пройдет в декабре в Лиссабоне.

Напомним, годом ранее Петербург также получил туристический «Оскар», церемония награждения прошла здесь же, в Северной столице.