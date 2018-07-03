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03.07.2018 11:11

Кадыров открыл в Петербурге клуб единоборств

В Петроградском районе Санкт-Петербурга официально открыли филиал чеченского клуба единоборств «Ахмат». Об этом Рамзан Кадыров сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Новый спортклуб в первую очередь даст возможность приобщить к занятиям физической культурой детей-сирот, воспитанников детских домов. Он рассчитан на 120 человек, ведет подготовку по тайскому боксу, джиу-джитсу, борьбе и другим видам. Периодически для проведения мастер-классов в Петербург будут выезжать звезды мирового спорта», – написал Кадыров.

«Ахмат» начал свою работу на улице Инструментальной еще в начале мая. Сейчас его тренерская команда состоит из пяти человек. Один из них — тренер сборной Санкт-Петербурга по ММА Матвей Перешивайло. 

Открытие клуба «Ахмат» – часть договоренностей, достигнутых во время встречи Кадырова и Георгия Полтавченко в Чечне. Тогда губернатор Северной столицы подарил мэру Грозного картину с разведенными мостами, а на карте кавказского города появилась улица Санкт-Петербургская.


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