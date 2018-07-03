Infiniti QX50 со сменой поколения подорожал на полмиллиона рублей

Компания Infiniti объявила рублёвые цены на кроссовер QX50 нового поколения, продажи которого начнутся в августе. Стартовая цена – 2 799 000 рублей, что на 525 000 рублей дороже минимальной цены предшественника, сообщает 3 июля Autonews.

Модель предлагается в четырёх комплектациях. Двигатель только один – новый 2-литровый бензиновый наддувной с изменяемой степенью сжатия мощностью 249 л.с., работающий вместе с вариатором и системой полного привода.

В базовую комплектацию Pure входят круиз-контроль, восемь подушек безопасности, навигационная системя InTouch и двойной цветной сенсорный дисплей, доступна система бесконтактного открытия дверей и бесключевого доступа.

Комплектация Luxe предусматривает светодиодную головную оптику и противотуманные фары, панорамную крышу, тонировку боковых стекол и трёхзонный климат-контроль. Такая модель стоит 2,9 миллиона рублей.

Версия Sensory, которая обойдётся в 3,5 миллиона рублей, имеет систему кругового обзора, дистанционный запуск двигателя, память настроек передних сидений, 450-ваттную аудиосистему Bose с 15 динамиками, адаптивные фары.

Самая дорогая комплектация Autograph (3,96 миллиона рублей) отличается премиальной дизайнерской отделкой салона.