CNN: Трамп планирует побеседовать с Путиным один на один

Президент США Дональд Трамп в начале встречи со своим российским коллегой в Хельсинки планирует поговорить с ним тет-а-тет. Об этом сообщает 3 июля CNN со ссылкой на источник, знакомый с ходом подготовки саммита.

Американский лидер предпочитает пообщаться с Путиным один на один, максимум – в присутствии переводчиков, перед тем, как провести переговоры с участием других членов делегации.

Аналогичный формат встречи Трамп выбрал и во время своего визита в Сингапур на прошлой неделе, где он разговаривал с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном. Лидеры лично общались в течение часа, после чего к встрече присоединились другие представители сторон.

Напомним, саммит президентов России и США пройдет 16 июля в Хельсинки. Главы государств обсудят широкий круг вопросов, включая Сирию и Украину, а также безопасность в Европе. Трамп обещал спросить Путина и о вмешательстве России в выборы президента США.