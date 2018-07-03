Сотрудника стадиона «Спартак» подозревают в мошенничестве с билетами на ЧМ на 2,6 миллиона

Сотрудник стадиона «Спартак» под предлогом продажи билетов на мундиаль похитил 2,6 млн рублей. Как пишет 3 июля РБК, сотрудники полиции и ФСБ совместно возбудили в отношении него уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Источники издания в ГУ МВД по Москве уточнили, что дело возбуждено в отношении 33-летнего Вячеслава Бойченко, «который получил от молодого человека 2,6 млн руб. якобы на покупку билетов». При этом у Бойченко даже не было полномочий по продаже билетов — он просто потратил деньги «на свои нужды». Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства происшествия.