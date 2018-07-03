На вторые сборы «Зенита» отправилось на три футболиста меньше

Футбольный клуб «Зенит» 3 июля отправился на вторые тренировочные сборы в Зальцбург. Как сообщает пресс-служба команды, всего тренерский штаб взял 26 футболистов:

Вратари – Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Егор Бабурин.

Защитники – Никита Каккоев, Миха Мевля, Эмануэль Маммана, Луиш Нету, Ибрагим Цаллагов, Александр Анюков, Эльмир Набиуллин, Илья Скроботов, Евгений Чернов.

Полузащитники – Матиас Краневиттер, Леандро Паредес, Магомед Оздоев, Эрнани, Артур Юсупов, Кристиан Нобоа, Эмилиано Ригони, Олег Шатов, Роберт Мак.

Нападающие – Дмитрий Полоз, Александр Кокорин, Себастьян Дриусси, Лука Джорджевич, Антон Заболотный.

Таким образом, по сравнению с первыми сборами состав команды, которая готовится к новому сезону, уменьшился на трех игроков. Отпали вратарь Никита Гойло, защитники Иван Новосельцев, Максим Карпов, Дмитрий Богаев, полузащитник Ильзат Ахметов. Добавились защитники Никита Каккоев, Илья Скроботов.

Команда будет работать в Кицбюэле до 12 июля включительно. 8 июля подопечные Сергея Семака встретятся с московским «Динамо».

Напомним, «Зенит» стартует в новом сезоне матчем на выезде против «Енисея». Примерная дата 29 июля.