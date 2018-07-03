В правительстве России заговорили про альтернативный Интернет

Россия обладает всеми возможностями для создания «альтернативного» Интернета, воспользоваться которыми страна сможет при неблагоприятном сценарии. Об этом 3 июля заявил директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз Министерства иностранных дел России Илья Рогачев.

«К этому может прежде всего привести политика наших западных партнеров, насаждение двойных стандартов. Если эти двойные стандарты будут продолжать насаждаться, тогда, как о самой неблагоприятной в этом отношении перспективе, можно говорить о создании какого-то параллельного Интернета», — цитирует Рогачева Lenta.ru со ссылкой на ТАСС.

Он заверил, что технические, финансовые, интеллектуальные и «все остальные возможности для этого имеются».

Рогачев также отметил, что, несмотря на потенциал, не считает, что создание альтернативного Интернета в России — то, чего «кому-то бы очень хотелось».