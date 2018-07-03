Смертельное ДТП в Крыму: ВАЗ, в котором ехали 7 человек, вошёл под КамАЗ

Три человека погибли в результате аварии, произошедшей минувшей ночью в Крыму.

По информации ГУ МЧС по Крыму, около 2:20 на 30-м километре дороги Симферополь – Николаевка влобовую столкнулись грузовой КамАЗ и ВАЗ-21099. Водителя и пассажиров «Лады» зажало в машине, их деблокировали сотрудники МЧС. Всего в ликвидации последствий ДТП участвовали 20 человек и семь единиц техники, в том числе от МЧС пять человек и две единицы техники.

Как пишет «Информационный канал Севастополя», в «Ладе», по предварительной информации, находились семь человек — молодые люди 16-17 лет. «За рулём сидел человек, у которого есть права, и он уже совершеннолетний», – сообщает местная жительница Ольга в группе «Автопартнер Крым | ДТП ДПС ПДД» «ВКонтакте».

Погибли водитель «Лады» и два его пассажира. Четверо, в том числе девушка, госпитализированы.

В соцсетях виновником ДТП называют водителя КамАЗа: именно его автомобиль в момент ДТП остался на встречной полосе. Точные обстоятельства и степень вины участников выяснит полиция.