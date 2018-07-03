Петербургская фан-зона ЧМ-2018 стала второй по популярности
Стали известны самые популярные фан-зоны чемпионата мира по футболу в России. Согласно рейтингу, 3 июля опубликованному аналитическим агентством «ТурСтат», первое место заняла фан-зона в Москве. В среднем ее посещает 111 тысяч человек в день. На втором месте – Петербург с результатом 75 тысяч человек в день. На третьем — Ростов-на-Дону, где в местную фан-зону приходит в среднем 67 тысяч человек в день.
Полностью рейтинг выглядит так:
1. Москва (111 тысяч посетителей/день)
2. Санкт-Петербург (75 тысяч/день)
3. Ростов-на-Дону (67 тысяч/день)
4. Казань (56 тысяч/день)
5. Екатеринбург (50 тысяч/день)
6. Волгоград (50 тысяч/день)
7. Саранск (40 тысяч/день)
8. Калининград (38 тысяч/день)
9. Самара (29 тысяч/день)
10. Нижний Новгород (26 тысяч/день)
11. Сочи (25 тысяч/день).
Напомним, чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля. Сборная России впервые в своей истории вышла в четвертьфинал турнира, обыграв в 1/8 финала Испанию по пенальти, и сыграет 7 июля с Хорватией.