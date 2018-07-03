Петербургская фан-зона ЧМ-2018 стала второй по популярности

Стали известны самые популярные фан-зоны чемпионата мира по футболу в России. Согласно рейтингу, 3 июля опубликованному аналитическим агентством «ТурСтат», первое место заняла фан-зона в Москве. В среднем ее посещает 111 тысяч человек в день. На втором месте – Петербург с результатом 75 тысяч человек в день. На третьем — Ростов-на-Дону, где в местную фан-зону приходит в среднем 67 тысяч человек в день.

Полностью рейтинг выглядит так:

1. Москва (111 тысяч посетителей/день)

2. Санкт-Петербург (75 тысяч/день)

3. Ростов-на-Дону (67 тысяч/день)

4. Казань (56 тысяч/день)

5. Екатеринбург (50 тысяч/день)

6. Волгоград (50 тысяч/день)

7. Саранск (40 тысяч/день)

8. Калининград (38 тысяч/день)

9. Самара (29 тысяч/день)

10. Нижний Новгород (26 тысяч/день)

11. Сочи (25 тысяч/день).

Напомним, чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля. Сборная России впервые в своей истории вышла в четвертьфинал турнира, обыграв в 1/8 финала Испанию по пенальти, и сыграет 7 июля с Хорватией.