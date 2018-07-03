Украина пытается арестовать акции «Северного потока»

Украина может инициировать арест акций «Северного потока», чтобы взыскать с России долг по решению международного суда. Об этом заявила член коллегии Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Мария Яковлева.

«Уже есть первая победа в Стокгольмском арбитраже — решение суда о компенсации Украине 2,6 миллиарда долларов. Украина обратилась к Европейской исполнительной службе относительно ареста активов», — цитирует чиновницу Lenta.ru со ссылкой на «Обозреватель».

По ее словам, Киев может арестовать примерно 35 процентов ценных бумаг «Северного потока», тогда как Москва в лице «Газпрома» владеет 51 процентом.

Яковлева добавила, что Украина подавала против России и другие исковые заявления на сумму от 8 до 10 миллиардов долларов. «Если Украина будет выигрывать, можем двигаться по тому же пути. Как только будут арестованы акции "Северного потока-1" и начата процедура возмещения, если Европа объединится и выскажет единую позицию, я думаю, РФ нечего будет делать», — заключила она.

Стокгольмский арбитражный суд вынес решение по контракту на поставку газа в споре между «Газпромом» и «Нафтогазом» в конце 2017 года. В конце февраля инстанция приняла решение по транзитному контракту. Российская компания обратилась в апелляционный суд с заявлениями об оспаривании и частичной отмене промежуточного решения по контракту на поставку, а также окончательных решений по соглашениям на поставку и транзит. По мнению российской стороны, в ходе разбирательств судьи допустили существенные процессуальные нарушения. В июне апелляционный суд приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража в споре о транзите газа. «Вынесение приказа лишает «Нафтогаз Украины», в том числе, оснований для попыток ареста активов «Газпрома» за рубежом», — объяснили в пресс-службе «Газпрома».