Одинокого нигерийца ФСБ не пустила в Эстонию

Гражданина Нигерии задержали пограничники в Кингисеппском районе Ленинградской области утром 2 июля. Протокол о нарушении правил пребывания в России разрушил его планы на жизнь в Евросоюзе.

Как стало известно «Фонтанке», в отдел полиции беглеца доставили ранним утром понедельника, около восьми часов. 45-летний нигериец намеревался найти лучшую жизнь в Эстонии, но не смог проскочить мимо российских пограничников. Теперь ему грозит штраф до 7 тысяч рублей и выдворение из России, но не в Европу, а обратно в Нигерию.

Напомним, это не первый случай за время мундиаля, когда на границе ловят иностранцев, правда, в большинстве случаев «болельщики» предпочитают бежать коллективно. Так, накануне в Финляндию устремились трое нигерийцев, марокканец и гражданин Ганы. Еще восемь граждан Нигерии пытались нелегально уехать в Финляндию и Эстонию на прошлой неделе. Некоторым это удалось, в Европе африканцы просят убежища как беженцы.